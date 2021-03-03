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Примар Кишинева Ион Чебан.

Мэр Кишинева рассказал, будет ли общественный транспорт ходить в выходные

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (36)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33853411/mer-kishineva-rasskazal-budet-li-obschestvennyy-transport-khodit-v-vykhodnye.html

По словам градоначальника, в нынешних эпидемических обстоятельствах столичная администрация делает все чтобы избежать скопление людей в салонах троллейбусов и автобусов.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. По субботам и воскресеньям на маршруты выйдет весь имеющийся в Кишиневе общественный транспорт. Об этом во время телеинтервью заявил мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, вопрос снова обсуждался недавно на заседании правительства и руководства парламента.

"Что касается транспорта, это решение носит рекомендательный характер. Если мы останавливаем транспорт в выходные, то те, кто должен доехать до больниц, это тысячи врачей и медперсонала, не смогут добраться на работу", – объясняет Чебан.

Транспортного локдауна в столице, по его словам, не будет.

"Мы вчера в парламенте говорили с Зинаидой Петровной Гречаной и всем составом правительства и решили, что не будем этого делать. Мы пробовали это делать, но у нас были проблемы с медучреждениями и с учреждениями стратегического характера – кто печет хлеб и производит молоко. Персонал этих предприятий должен попасть на работу", – рассказывает Чебан.

Ранее территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева приняла решение разрешить движение общественного транспорта в выходные по специальному графику, несмотря на решение вышестоящей республиканской структуры.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела с 5 марта особый режим работы на республиканском уровне. Среди новых мер – запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности – дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста при пересечении государственной границы в направлении въезда в Молдову.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (36)

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