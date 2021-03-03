21:41 03 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.08
  • USD17.52
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Шприцы на фоне логотипа Спутник V.

Экспертный совет по иммунизации рекомендовал использовать в Молдове "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (36)
13820
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33816554.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33853616/ekspertnyy-sovet-po-immunizatsii-rekomendoval-ispolzovat-v-moldove-sputnik-v.html

Специалисты обсудили вопрос о применении в республике иммунопрепаратов против COVID-19, которые были продемонстрировали высокую степень безопасности и эффективности. 

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Члены Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации рассмотрели в среду процесс вакцинации в Республике Молдова.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Журавлев: почему Запад развязал в Молдове "войну вакцин"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

На встрече обсуждался вопрос об использовании в Республике Молдова иммунопрепаратов против COVID-19, которые были продемонстрировали высокую степень безопасности и эффективности.

В итоге, оценивая риски и неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, эксперт одобрили использовать в Республике Молдова вакцины, разрешенные в стране происхождения и включенные в Список ВОЗ, EUL, в процессе оценки. В список вошли:

По данным Минздрава на 3 марта в Молдове вакцинировали 2604 человека. На данном этапе вакцинация проводится среди медперсонала.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (36)

По теме

"Предпочитаем иную вакцину" - почему врачи в Молдове отказываются от прививок
ПСРМ: В Молдове некоторые политики хотят дискредитировать вакцину "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня
Айсберг откололся от Антарктиды: он в 4 раза больше Минска
Видео: Айсберг размером с Гонконг откололся от Антарктиды
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться