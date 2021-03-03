Экспертный совет по иммунизации рекомендовал использовать в Молдове "Спутник V"

Специалисты обсудили вопрос о применении в республике иммунопрепаратов против COVID-19, которые были продемонстрировали высокую степень безопасности и эффективности.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Члены Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации рассмотрели в среду процесс вакцинации в Республике Молдова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

На встрече обсуждался вопрос об использовании в Республике Молдова иммунопрепаратов против COVID-19, которые были продемонстрировали высокую степень безопасности и эффективности.

В итоге, оценивая риски и неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, эксперт одобрили использовать в Республике Молдова вакцины, разрешенные в стране происхождения и включенные в Список ВОЗ, EUL, в процессе оценки. В список вошли:

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AstraZeneca -UK

AstraZeneca - Sk Bio

AstraZeneca - SII

Sinopharm

Sinovac

Moderna

Janssen

Sputnik V

CanSinoBio

По данным Минздрава на 3 марта в Молдове вакцинировали 2604 человека. На данном этапе вакцинация проводится среди медперсонала.

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