Экспертный совет по иммунизации рекомендовал использовать в Молдове "Спутник V"

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Члены Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации рассмотрели в среду процесс вакцинации в Республике Молдова.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.
На встрече обсуждался вопрос об использовании в Республике Молдова иммунопрепаратов против COVID-19, которые были продемонстрировали высокую степень безопасности и эффективности.
В итоге, оценивая риски и неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, эксперт одобрили использовать в Республике Молдова вакцины, разрешенные в стране происхождения и включенные в Список ВОЗ, EUL, в процессе оценки. В список вошли:
- Pfizer Biontech© Sputnik / Mihai Caraus
- AstraZeneca -UK
- AstraZeneca - Sk Bio
- AstraZeneca - SII
- Sinopharm
- Sinovac
- Moderna
- Janssen
- Sputnik V
- CanSinoBio
По данным Минздрава на 3 марта в Молдове вакцинировали 2604 человека. На данном этапе вакцинация проводится среди медперсонала.
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