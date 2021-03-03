В Молдове обнаружен британский штамм COVID – в стране могут ввести режим ЧС

Наличие в нашей стране этой мутации коронавируса подтвердили результаты исследования образцов, проведенные в одной из лабораторий Германии.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В Молдове было подтверждено наличие британского штамма COVID-19. Об этом в телеинтервью объявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Наличие в нашей стране этой мутации коронавируса подтвердили результаты исследования образцов, проведенные в одной из лабораторий Германии.

"По имеющейся у меня информации, образцы, взятые здесь из Молдовы, были отправлены в несколько лабораторий в Германии. Есть предварительный ответ, подтверждающий наличие британского штамма, и мы ждем официального ответа на бумаге. По этой причине я позволил себе публично подтвердить, что мы столкнулись с британским штаммом COVID-19 ″, – сказал Аурелиу Чокой.

Он заявил, что правительство рассматривает вариант введения в стране локдауна, по типу того, что применялся в Молдове в марте апреле прошлого года, в связи с наступлением в стране второй волны заражений COVID-19.

"Такую меру рекомендуют зарубежные эксперты, в том числе эксперты ВОЗ. Эффективный локдаун не возможен только с помощью сил полиции. Нужно привлекать армию, что реально только через введение режима чрезвычайного положения. Такое решение может принять только парламент", – заявил Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova