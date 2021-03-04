Видео: молдавские железнодорожники вышли на протест в Кишиневе

Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, вышли на митинги в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату несколько месяцев и с декабря протестовавшие на местах, приехали в четверг в Кишинев. Акцию протеста они начали у Управления ГП "Железная дорога Молдовы".

Люди хотели поговорить с руководством компании, однако их не пропустили. Представители предприятия к ним не вышли.

В акции принимают участие работники бельцкого, бендерского, бессарабского, окницкого, унгенского и кишиневского железнодорожных узлов.

Железнодорожники начали движение к зданию парламента, где намерены выразить недовольство в связи с проблемой выплаты зарплаты на предприятии.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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