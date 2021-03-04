11:11 04 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.57
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Конституционный суд

КС рассмотрит обращение президента Молдовы и решит судьбу правительства

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
33301
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31847240.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33855341/KS-rassmotrit-obraschenie-prezidenta-Moldovy-i-reshit-sudbu-pravitelstva.html

Глава государства обратилась в Конституционный суд в январе. Судьи выскажутся по запросу президента в четверг.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Конституционный суд рассмотрит 4 марта обращение президента Молдовы Майи Санду проверить конституционность нескольких статей закона, которые ограничивают главу государства и временное правительство в осуществлении их полномочий.

Церемония инаугурации президента Майи Санду
© Photo : Miroslav Rotari
Кырнац: либо Санду подчинится решению КС, либо будет двигаться к импичменту

Ранее Санду поясняла, что ее "просьба касается права президента и действующего правительства с исполняющим обязанности премьер-министром проводить кадровые перестановки в исключительных случаях и право такого кабмина подписывать международные договоры при определенных условиях".

По ее словам, также она попросила объявить неконституционными некоторые положения Закона о правительстве, касающиеся, в частности, назначения исполняющих обязанности министров исключительно из числа членов кабмина в отставке "в условиях, что это не предусмотрено Конституцией, и в то же время, это может привести к еще большим дисфункциям в управлении учреждениями".

Маноле объяснила решение КС: практика суда имеет ту же силу, что и Конституция>>>

Как считает глава государства, ответ Конституционного суда по этим вопросам прояснит текущую ситуацию, в которой оказалась страна.

Заседание суда намечено на 10.00. После рассмотрения вопроса глава КС Домника Маноле проведет брифинг, в рамках которого будет объявлено решение инстанции.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Маноле призвала не втягивать Конституционный суд в политические баталии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Кишиневский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию.
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться