КС рассмотрит обращение президента Молдовы и решит судьбу правительства

Глава государства обратилась в Конституционный суд в январе. Судьи выскажутся по запросу президента в четверг.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Конституционный суд рассмотрит 4 марта обращение президента Молдовы Майи Санду проверить конституционность нескольких статей закона, которые ограничивают главу государства и временное правительство в осуществлении их полномочий.

Ранее Санду поясняла, что ее "просьба касается права президента и действующего правительства с исполняющим обязанности премьер-министром проводить кадровые перестановки в исключительных случаях и право такого кабмина подписывать международные договоры при определенных условиях".

По ее словам, также она попросила объявить неконституционными некоторые положения Закона о правительстве, касающиеся, в частности, назначения исполняющих обязанности министров исключительно из числа членов кабмина в отставке "в условиях, что это не предусмотрено Конституцией, и в то же время, это может привести к еще большим дисфункциям в управлении учреждениями".

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Как считает глава государства, ответ Конституционного суда по этим вопросам прояснит текущую ситуацию, в которой оказалась страна.

Заседание суда намечено на 10.00. После рассмотрения вопроса глава КС Домника Маноле проведет брифинг, в рамках которого будет объявлено решение инстанции.

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