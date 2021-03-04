Молдавские железнодорожники – парламенту: мы голодаем, услышьте нас

Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, митингуют в Кишиневе и требуют от властей решения накопившихся проблем.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату несколько месяцев и с декабря протестовавшие на местах, проводят митинг перед зданием парламента.

"Нас интересует зарплата, а не партии. Мы шесть лет обращаемся во все госструктуры, но ситуация продолжала ухудшаться. Конечно, это нехорошо", – отметил председатель федерации профсоюзов железной дороги Ион Запорожан.

По его словам, проблемы на предприятии началось давно и усугубляются с каждым годом. Он обратил внимание, что железнодорожники неоднократно просили назначить в руководство госпредприятия "Железная дорогая Молдовы" (ЖДМ) специалиста в данной области или хотя бы хорошего менеджера. При этом нынешний гендиректор компании даже не выходит поговорить с рабочими.

"Понятно, что ситуация не простая, но хотя бы вышли поговорить с людьми", – сказал Запорожан.

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Он обратил внимание на то, что госпредприятие "Железная дорогая Молдовы" – компания стратегического значения.

"Без железной дороги не обойтись ни одному государству. Почему на протяжении последних лет у нас на госпредприятие "Железная дорогая Молдовы" никто не обращал внимания, а положение железнодорожников ухудшается", – подчеркнул Запорожан.

Председатель профсоюза Окницкого железнодорожного узла Дмитрий Фисюк отметил, что люди не получают зарплату в течение нескольких месяцев. "Нет ни копейки. В условиях пандемии они не могут купить самое необходимое. Вы должны нас услышать. Мы собирались в Окнице, Бессарабке, но к нам никто не приходил. Приходят только когда выборы", – отметил Фисюк.

Он отметил, что люди теряют веру. "Услышьте нас. Мы уже не просим, а требуем, услышьте нас, решите проблемы "Железной дороги". Почему вы из нас делаете рабов? Сегодня такое тяжелое время, пандемия. Люди болеют, умирают, потому что не могут купить себе даже лекарства", – сказал Фисюк.

Требования железнодорожников

Железнодорожники приняли совместную декларацию, в которой отражены следующие требования:

принять соответствующие меры на государственном уровне в том числе в условиях пандемии для скорейшего погашения выплаты заработной платы с одновременным компенсированием работникам потерь, связанных с несвоевременной выплатой зарплаты;

перечислить членские профсоюзные взносы, которые удерживаются с работников и используются работодателем в других целях кроме предусмотренных, начиная с июля 2020-го по настоящее время;

снять с должности нынешнего исполняющего обязанности гендиректора ГП за игнорирование и грубое нарушение ряда действующих законодательных актов по отношению к работникам предприятия;

произвести радикальные изменения в системе руководства компании;

повысить заработную плату сотрудникам госпредприятия "Железная дорогая Молдовы" в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, что не выполняется администрацией компании компании с 2015 года;

решить на законодательном уровне вопрос о субсидировании из госбюджета социальных расходов, связанных с перевозкой пассажиров в рамках местного ж/д сообщения по примеру соседних государств;

направить акцизы на дизтопливо, используемое для заправки локомотивов в фонд содержания железнодорожной инфраструктуры.

Эти требования переданы президенту, спикеру парламента, главе инспекции труда.

Позиция депутатов

Депутат Олег Липский отметил, что для управления кризисной ситуации необходимо функциональное правительство.

"Без функционального правительства реально помочь ЖДМ никто не сможет. Решить проблему без функционального кабмина нельзя. Это проблема не только железной дороги, но и в медицине и так далее. Все начнет сыпаться, как карточный домик. Да, это не политическая акция. Согласен, что здесь не нужна политика, но беда в том, что политика – это концентрированное выражение экономики. Это в итоге приводит к протестам. Мы хотим жить мирно. Сегодня на заседании парламента мы донесем эту ситуацию", – сказал Липский.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь считает, что руководство ГП "Железная дорога Молдовы" должно предоставить отчет по ситуации в компании. По его мнению, компания должна перейти под контроль государства.

Также парламентарии предложили представителям железнодорожников принять участие в заседании и озвучить меры для спасения ситуации на ЖДМ.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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