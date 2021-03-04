Сколько доз российской вакцины "Спутник V" поставят в Приднестровье

Кроме препарата из Росссии, в Приднестровский регион также планируется в ближайшее время поставка вакцины и европейского разработчика.
ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. В Приднестровье планируется поставка российской вакцины "Спутник V" в размере 70 тысяч доз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"По российской вакцине "Спутник V" есть договоренности о безвозмездной поставке сначала 30 000 доз, а на перспективу – еще 40 000", - отметил он.
Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, митингуют в Кишиневе и требуют от властей решения накопившихся проблем.