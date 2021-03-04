Сколько доз российской вакцины "Спутник V" поставят в Приднестровье

Кроме препарата из Росссии, в Приднестровский регион также планируется в ближайшее время поставка вакцины и европейского разработчика.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. В Приднестровье планируется поставка российской вакцины "Спутник V" в размере 70 тысяч доз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"По российской вакцине "Спутник V" есть договоренности о безвозмездной поставке сначала 30 000 доз, а на перспективу – еще 40 000", - отметил он.

По словам приднестровского лидера, регион готов также приобретать вакцину, но на данный момент у Российской Федерации есть взятые ранее обязательства, и пока запрос превышает возможность изготовления.

На следующей неделе ожидается поставка в Приднестровье партии вакцины AstraZeneca. Всего 1810 доз.

По сообщению Красносельского, это гуманитарная помощь по линии ВОЗ, и прививать этой вакциной будут желающих из числа медиков, педагогов, военнослужащих и пенсионеров.

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