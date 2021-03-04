COVID-19 в Молдове и в мире: в каких государствах ситуация еще сложнее

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. В Молдове зафиксировано 53 306 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном на официальном сайте Минздрава республики.

Смертность на миллион населения в республике составила 1133 человека. Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 3949 летальных исходов, составил 2,1%.

Согласно отчету Минздрава, если сравнить данные за 22-28 февраля и 15-21 февраля, то отмечен рост числа новых подтвержденных случаев на 32,5%. Статистика по летальным исходам также ухудшилась – показатели увеличились на 31%, а число случаев выздоровления упало на 4,1%.

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"Импортный" коронавирус

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,7% от общего количества подтвержденных случаев. Всего в стране зарегистрировано 1258 эпизода "импорта" COVID-19. За последнюю неделю февраля в стране зарегистрировано 47 случаев такого рода:

Румыния – 15

Украина – 13;

Великобритания и Чехия – по 3;

Россия, Германия, Италия, Нидерланды – по 2;

Бангладеш, Турция, Польша, Ирландия и Египет – по 1.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Средний возраст заболевших - 47,9 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 10 066 детей, в том числе новорожденные, а также 841 беременная женщина.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 58%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 67,4 года.

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COVID-19 подтвердился у тысяч медработников

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 16 891 специалиста в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 5012, медсестер – 7002, санитаров – 2260, вспомогательного персонала – 2611.

В общей сложности тесты на коронавирус проведены 46 628 медработникам. За последнюю неделю сделано 1177 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались свыше 90 медработников.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года. Вакцинация от COVID-19 в Молдове началась 2 марта. На первом этапе прививки делают медицинским работникам.

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