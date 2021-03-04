Тысячи граждан Молдовы вынуждены "выбивать" у государства свои зарплаты

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Молдавские железнодорожники взяли тайм-аут до следующей недели, предоставив властям время решить проблемы госпредприятия "Железная дорога Молдовы" и погасить накопившиеся перед сотрудниками компании долги по зарплатам.

Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, провели митинги в Кишиневе перед зданиями Управления ЖДМ, парламента и администрации президента.

"Посмотрим, если ничего не предпримут на следующей неделе, то будем думать, что делать дальше", – отметил председатель федерации профсоюзов железной дороги Ион Запорожан.

По его словам, ситуация на госпредприятии "Железная дорога Молдовы" хуже некуда.

"Денег нет. Президент должна вникнуть в нашу проблему", – сказал Запорожан.

Председатель профсоюза Окницкого железнодорожного узла Дмитрий Фисюк отметил, что на протяжении десятков лет сотрудники компании обращали внимание на то, что предприятие разваливается.

"Мы проводили митинги. Не выплачивались зарплаты. И не надо говорить, что все проблемы из-за пандемии. Все ответственны за происходящее. Развал ЖДМ начался в 2009 году. Все, кто сегодня в парламенте и правительстве, они это знали и видели, но нас никто не хочет слышать. Мы что, должны работать, как рабы? Мы что, должны не получать за работу деньги? Никому до нас нет дела", – сказал Фисюк.

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Он отметил, что не видит выхода из сложившейся тупиковой ситуации.

"Если "Железная дорога" никому не нужна – значит, государство себя не уважает. На этом все. Я не вижу выхода. Мне нужно выходить на работу и заставлять человека работать голодного, холодного, раздетого и разутого. Очень жаль, что, отработав 40 лет на "Железной дороге", я и другие тысячи людей, отдавших всю свою жизнь этому предприятию, а нас никто не хочет ни видеть, ни слышать", – отметил Фисюк.

Представитель Бендерского железнодорожного узла сказал, что люди приходят на работу, выполняют поставленные задачи, а спустя месяц, когда идут за зарплатой, руководство предприятия говорит: "Денег нет, потому что выплачиваем налоги".

"Как, не получая зарплату, я должен выплачивать ежемесячно налоги государству?! Мы простые люди со своими проблемами и нуждами. Мы нуждаемся в питании, одежде, мы ответственны перед своими близкими. Вы знаете, как это, когда мать-пенсионерка, которая получает тысячу леев, отдает из пенсии деньги своему сыну на питание? И это вместо того, чтобы сами помогали своим родителям? Как живут наши дети?", – сказал он.

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По его словам, в XXI веке в Молдове стратегическое предприятие с 6800 работниками, которые обеспечивают международные перевозки, разваливается.

"Мы, железнодорожники, четыре месяца не получаем зарплату, а поезда ездят. Мы каждый день выходим на работу, не плюем на нее, несмотря на то, что государство забыло о нас", – сказал он.

Представитель Бельцкого железнодорожного узла обратил внимание на то, что власти заявляют, что протестующим нельзя перекрывать железную дорогу.

"Но почему на протяжении стольких лет нарушается трудовое законодательство и никто не несет никакой ответственности? Люди остались без куска хлеба, нечем платить за коммунальные услуги… Почему так? Будьте добры, обратите на нас внимание, повернитесь к нам лицом. Пожалуйста, решите наши проблемы", – сказал он.

Требования железнодорожников

Железнодорожники приняли совместную декларацию, в которой отражены следующие требования:

принять соответствующие меры на государственном уровне в том числе в условиях пандемии для скорейшего погашения выплаты заработной платы с одновременным компенсированием работникам потерь, связанных с несвоевременной выплатой зарплаты;

перечислить членские профсоюзные взносы, которые удерживаются с работников и используются работодателем в других целях кроме предусмотренных, начиная с июля 2020-го по настоящее время;

снять с должности нынешнего исполняющего обязанности гендиректора ГП за игнорирование и грубое нарушение ряда действующих законодательных актов по отношению к работникам предприятия;

произвести радикальные изменения в системе руководства компании;

повысить заработную плату сотрудникам госпредприятия "Железная дорогая Молдовы" в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, что не выполняется администрацией компании с 2015 года;

решить на законодательном уровне вопрос о субсидировании из госбюджета социальных расходов, связанных с перевозкой пассажиров в рамках местного ж/д сообщения по примеру соседних государств;

направить акцизы на дизтопливо, используемое для заправки локомотивов в фонд содержания железнодорожной инфраструктуры.

Эти требования переданы президенту, спикеру парламента, главе инспекции труда.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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