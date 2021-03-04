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Протест железнодорожников в Кишиневе

Тысячи граждан Молдовы вынуждены "выбивать" у государства свои зарплаты

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33857795/Tysyachi-grazhdan-Moldovy-vynuzhdeny-vybivat-u-gosudarstva-svoi-zarplaty.html

Молдова в XXI веке: тысячи граждан работают на государственном предприятии фактически бесплатно, не получая зарплату месяцами.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Молдавские железнодорожники взяли тайм-аут до следующей недели, предоставив властям время решить проблемы госпредприятия "Железная дорога Молдовы" и погасить накопившиеся перед сотрудниками компании долги по зарплатам.

Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, провели митинги в Кишиневе перед зданиями Управления ЖДМ, парламента и администрации президента.

"Посмотрим, если ничего не предпримут на следующей неделе, то будем думать, что делать дальше", – отметил председатель федерации профсоюзов железной дороги Ион Запорожан.

По его словам, ситуация на госпредприятии "Железная дорога Молдовы" хуже некуда.

Протест железнодорожников в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Протестующие работники ЖДМ в Кишиневе: дорога железная, а мы – нет

"Денег нет. Президент должна вникнуть в нашу проблему", – сказал Запорожан.

Председатель профсоюза Окницкого железнодорожного узла Дмитрий Фисюк отметил, что на протяжении десятков лет сотрудники компании обращали внимание на то, что предприятие разваливается.

"Мы проводили митинги. Не выплачивались зарплаты. И не надо говорить, что все проблемы из-за пандемии. Все ответственны за происходящее. Развал ЖДМ начался в 2009 году. Все, кто сегодня в парламенте и правительстве, они это знали и видели, но нас никто не хочет слышать. Мы что, должны работать, как рабы? Мы что, должны не получать за работу деньги? Никому до нас нет дела", – сказал Фисюк.

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Он отметил, что не видит выхода из сложившейся тупиковой ситуации.

"Если "Железная дорога" никому не нужна – значит, государство себя не уважает. На этом все. Я не вижу выхода. Мне нужно выходить на работу и заставлять человека работать голодного, холодного, раздетого и разутого. Очень жаль, что, отработав 40 лет на "Железной дороге", я и другие тысячи людей, отдавших всю свою жизнь этому предприятию, а нас никто не хочет ни видеть, ни слышать", – отметил Фисюк.

Представитель Бендерского железнодорожного узла сказал, что люди приходят на работу, выполняют поставленные задачи, а спустя месяц, когда идут за зарплатой, руководство предприятия говорит: "Денег нет, потому что выплачиваем налоги".

"Как, не получая зарплату, я должен выплачивать ежемесячно налоги государству?! Мы простые люди со своими проблемами и нуждами. Мы нуждаемся в питании, одежде, мы ответственны перед своими близкими. Вы знаете, как это, когда мать-пенсионерка, которая получает тысячу леев, отдает из пенсии деньги своему сыну на питание? И это вместо того, чтобы сами помогали своим родителям? Как живут наши дети?", – сказал он.

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По его словам, в XXI веке в Молдове стратегическое предприятие с 6800 работниками, которые обеспечивают международные перевозки, разваливается.

"Мы, железнодорожники, четыре месяца не получаем зарплату, а поезда ездят. Мы каждый день выходим на работу, не плюем на нее, несмотря на то, что государство забыло о нас", – сказал он. 

Представитель Бельцкого железнодорожного узла обратил внимание на то, что власти заявляют, что протестующим нельзя перекрывать железную дорогу.

"Но почему на протяжении стольких лет нарушается трудовое законодательство и никто не несет никакой ответственности? Люди остались без куска хлеба, нечем платить за коммунальные услуги… Почему так? Будьте добры, обратите на нас внимание, повернитесь к нам лицом. Пожалуйста, решите наши проблемы", – сказал он.

Требования железнодорожников

Железнодорожники приняли совместную декларацию, в которой отражены следующие требования:

  • принять соответствующие меры на государственном уровне в том числе в условиях пандемии для скорейшего погашения выплаты заработной платы с одновременным компенсированием работникам потерь, связанных с несвоевременной выплатой зарплаты;
  • перечислить членские профсоюзные взносы, которые удерживаются с работников и используются работодателем в других целях кроме предусмотренных, начиная с июля 2020-го по настоящее время;
  • снять с должности нынешнего исполняющего обязанности гендиректора ГП за игнорирование и грубое нарушение ряда действующих законодательных актов по отношению к работникам предприятия;
  • произвести радикальные изменения в системе руководства компании;
  • повысить заработную плату сотрудникам госпредприятия "Железная дорогая Молдовы" в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, что не выполняется администрацией компании с 2015 года;
  • решить на законодательном уровне вопрос о субсидировании из госбюджета социальных расходов, связанных с перевозкой пассажиров в рамках местного ж/д сообщения по примеру соседних государств;
  • направить акцизы на дизтопливо, используемое для заправки локомотивов в фонд содержания железнодорожной инфраструктуры.

Эти требования переданы президенту, спикеру парламента, главе инспекции труда.

Железная дорога. Иллюстративное фото
© Sputnik / В. Смирных
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Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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