13:22 04 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.57
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Служебные собаки Пограничной полиции Молдовы

Партию психотропов в посылке нашли с помощью служебной собаки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
4810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33857931/Partiya-psikhotropov-vposylke-nashli-pomoshiiu-slizhebnoi-sobaki.html

Водитель пытался провести в Великобританию пакет с веществами, запрещенными для провоза через границу без специальных разрешений.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Пограничная собака Джуна обнаружила крупную партию психотропных веществ, которые пытались контрабандой провести через границу.

Во время пограничного контроля на КПП "Костешты" при осмотре одного из микроавтобусов, выезжающих из Молдовы, собака обнаружила подозрительный пакет, который перевозил водитель.

При дополнительном осмотре в пакете были обнаружены 150 таблеток препарата Somnol Zopiclon, который включен в список психотропных веществ. При опросе водителя тот сообщил, что ему за вознаграждение предложили доставить пакет в Великобританию.

Джуна служит в пограничной полиции с 2019 года, сообщает ведомство. Хотя она и является одной из самых молодых служебных собак на границе, Джуна за короткий срок достигла впечатляющих результатов. Собаку привлекают не только к службе на границе, но при необходимости и к работе других правоохранительных структур.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Четвероногий патруль: собаки, чья служба и опасна, и трудна
Четвероногий пограничник на границе с Украиной задержал нарушителя
Теги:
пограничная полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Кишиневский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию.
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться