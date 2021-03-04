Партию психотропов в посылке нашли с помощью служебной собаки

Водитель пытался провести в Великобританию пакет с веществами, запрещенными для провоза через границу без специальных разрешений.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Пограничная собака Джуна обнаружила крупную партию психотропных веществ, которые пытались контрабандой провести через границу.

Во время пограничного контроля на КПП "Костешты" при осмотре одного из микроавтобусов, выезжающих из Молдовы, собака обнаружила подозрительный пакет, который перевозил водитель.

При дополнительном осмотре в пакете были обнаружены 150 таблеток препарата Somnol Zopiclon, который включен в список психотропных веществ. При опросе водителя тот сообщил, что ему за вознаграждение предложили доставить пакет в Великобританию.

Джуна служит в пограничной полиции с 2019 года, сообщает ведомство. Хотя она и является одной из самых молодых служебных собак на границе, Джуна за короткий срок достигла впечатляющих результатов. Собаку привлекают не только к службе на границе, но при необходимости и к работе других правоохранительных структур.

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