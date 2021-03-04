Видео: Молдова на грани ЧП, что происходит в главном COVID-госпитале страны

Введение в Молдове локдауна может утвердить парламент, но депутаты имеют возможность переложить ответственность за этот шаг на президента. А на помощь полиции придет армия.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Процедуру введения чрезвычайного положения в Молдове в связи с пандемией может утвердить только парламент страны, однако законодателям невыгодно принимать столь непопулярные у населения меры. Таким мнением поделился с корреспондентом Sputnik эксперт Виорел Гырбу.

"Парламент такое решение принять может просто и быстро. Но вводить строгий карантин очень непопулярно. Все против него. Я не исключаю, что парламент решит возложить ответственность за решение этого вопроса на президента", - подчеркнул он.

По словам аналитика, власти смогут ввести строгий карантин только после того, когда введение ЧП одобрит парламент. Как это было в марте-апреле 2020 года, власти могут закрыть места скопления людей, ограничить возможность передвижения по улицам, изменить график работы общественного транспорта.

"Хотя на этот раз будет сложнее, потому что тогда люди боялись, а сейчас они несерьезно воспринимают ситуацию. Поэтому необходимо будет вводить более жесткие меры, нежели было до этого – привлечь силы армии", - отметил он.

Карантинные меры

Политический аналитик Ян Лисневский считает, что Молдова применит те же методы борьбы с пандемией, что и другие страны, и введение ЧП в республике – это вопрос ближайших месяцев.

"На данный момент введение ЧП необходимо, но из–за социальных проблем и настроя в обществе это будет достаточно трудно. А люди сейчас взволнованы другими проблемами – экономическими, но не самим вирусом", - пояснил он.

По его словам, ни у кого в мире нет понимания того, как на самом деле необходимо бороться с напастью, и большинство стран пошли по методу ужесточения карантинных мер, при этом не имея представления о том, как правильно вводить карантин, как бороться с его последствиями.

"Вирус остановить невозможно, необходимо найти метод, как ограничить контакты между людьми", - уверен эксперт.

Лисневский говорит, что нужно провести анализ мест скопления людей и разобраться, какие должны подпадать под строгие ограничительные меры. И приводит в пример спортивные залы, где круг посетителей весьма небольшой по сравнению с торговыми центрами или базарами, а значит, риск заражения намного меньше.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявил в эфире одного из телеканалов, что правительство рассматривает вариант введения в стране локдауна, по типу того, что применялся в Молдове в марте-апреле 2020 года, в связи с наступлением в стране второй волны заражений COVID-19.

"Такую меру рекомендуют зарубежные эксперты, в том числе эксперты ВОЗ. Эффективный локдаун невозможен только с помощью сил полиции. Нужно привлекать армию, что реально только через введение режима чрезвычайного положения. Такое решение может принять только парламент", – заявил Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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