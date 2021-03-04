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Река Днестр. Архивное фото

Видео: поиски пропавшей 10 дней назад на Днестре 12-летней девочки – детали

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33858606/video-poiski-propavshey-10-dney-nazad-na-dnestre-12-letney-devochki-detali.html

Поиски девочки начались 23 февраля, когда она вместе с другими детьми вышла на лед реки Днестр и провалилась под воду.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Поиски пропавшей порядка 10 дней назад 12-летней девочки, которая провалилась под лед на реке Днестр, продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают наземные поиски 12-летней девочки, пропавшей после того, как она провалилась под лед реки Днестр. Спасатели, пожарные-добровольцы, а также жители нескольких населенных пунктов Новоаненского района ищут ребенка в течение 10 дней, но до сих пор не нашли", – отметили в структуре.

Там уточнили, что 3 марта были проведены поиски на берегах реки в населенных пунктах Телица, Гура Быкулуй, Рошкана и Варница.

"Спасатели обратились к руководителям насосных станций на реке и в речном порту Варница, чтобы они сообщили властям в случае обнаружения тела несовершеннолетней", – отметили в инспекторате.

Первоначально поиски девочки проводились в реке. В операции участвовали бригады водолазов Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям при использовании звукового сканера, а также добровольцы с системами для подводного плавания.

Спустя четыре дня интенсивных действий принято решение о проведении обысков на суше.

"Для оптимизации действий в операции были задействованы территориальные инспектораты полиции Новоаненского и Каушанского районов, а также сотрудники Пограничной полиции", – уточнили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в структуре заявляли, что 12-летняя девочка 23 февраля вместе с другими детьми вышла на лед Днестра близ населенного пункта Спея.

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