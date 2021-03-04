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Протест железнодорожников в Басарабяске

"Наши дети голодают" – железнодорожники в Басарабяске устроили массовые протесты

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33860830/nashi-deti-golodayut-zheleznodorozhniki-v-basarabyaske-ustroili-massovye-protesty.html

На массовую акцию протеста сегодня вышли железнодорожники в Басарабяске. Люди недовольны постоянными задержками и без того крайне низких зарплат.

Басарабяска, 4 мар – Sputnik, Максим Топал. Больше сотни человек протестуют в городе Басарабяска. Все собравшиеся – работники государственного предприятия "Молдавская железная дорога". Люди недовольны тем, что не получают заработанные деньги на протяжении 3-4 месяцев. И выходят на мирные акции протеста.

"Полная безнадега. Мы не в первый раз собираемся и уже не знаем, куда обращаться. В обещания уже просто перестали верить", – рассказывает корреспонденту Sputnik член профкома МЖД Сергей Топал.

Он возмущен тем, что основная масса железнодорожников получает зарплаты в пределах 2,5-3 тысяч лей и при этом "не видит даже этих денег".

Протест железнодорожников в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Тысячи граждан Молдовы вынуждены "выбивать" у государства свои зарплаты

Ольга Довгань работает на МЖД с 1988 года. Настолько тяжелой ситуации в компании на ее памяти еще не было.

"Почему начальником "Железной дороги" у нас ставят гинеколога, ветеринара? Неужели, начиная с севера и заканчивая югом страны, у нас нет грамотного человека с железнодорожным образованием, который бы разбирался в работе и вагонника, и движенца, и путейца, и слесаря? У нас есть такие люди, которые заинтересованы в функционировании компании, чтобы она приносила прибыль государству, а не была убыточным предприятием", – говорит работник предприятия.

Пришедшие на митинг люди держали перед собой различные плакаты: "Услышьте нас. Дайте наши зарплаты", "3 месяца без зарплаты", "Наши дети голодают". Не получающим денег людям уже "перестали давать в долг продукты", отключают дома от газа и электричества.

Протест железнодорожников в Басарабяске
© Sputnik / Maxim Topal
Протест железнодорожников в Басарабяске

Участники митинга подчеркивают, что большинство работников госпредприятия вынуждены "голодными выполнять свои обязанности" и в любой момент во время движения поезда "могут упасть в голодный обморок".

"Повернитесь лицом к народу! Неужели вам не стыдно, что 7 тысяч человек голодает, работая на государственное предприятие?", – говорили с импровизированной трибуны.

Железнодорожников поддержал и председатель района Басарабяска Петр Пушкарь.

Протест железнодорожников в Басарабяске
© Sputnik / Maxim Topal
Протест железнодорожников в Басарабяске

"Ситуация очень тяжелая. Прошу власти страны сделать все возможное для того, чтобы люди, наконец, начали стабильно получать свои зарплаты", – отметил Петр Пушкарь.

На железнодорожном узле в районе Басарабяска работает более тысячи человек.

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