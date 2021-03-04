Какие послабления для привитых от COVID-19 хотят предоставить в Приднестровье

Послабления будут предоставлены только тем приднестровцам, у которых будет в наличии сертификат о проведении полного курса иммунизации.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. В Приднестровье тем, кто будет вакцинирован от COVID-19, собираются предоставить возможность свободного пересечения границы в период пандемии. Такой вопрос рассматривался на заседании Оперштаба Приднестровья.

"Ввиду начала проведения в ряде государств вакцинации от COVID-19 представители Республиканского центра гигиены и эпидемиологии полагают возможным разрешить гражданам, прошедшим ее, пересечение границы без установления обязательной двухнедельной самоизоляции", – отметили в штабе.

Главный санитарный врач региона Наталья Берил считает, что такая мера допустима при наличии документа о прохождении полного курса вакцинирования.

На данный момент прорабатывается механизм введения такого послабления, а также сопутствующая система регистрации и контроля.

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