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Какие послабления для привитых от COVID-19 хотят предоставить в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (43)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33860910/kakie-poslableniya-dlya-privitykh-ot-covid-19-khotyat-predostavit-v-pridnestrove.html

Послабления будут предоставлены только тем приднестровцам, у которых будет в наличии сертификат о проведении полного курса иммунизации.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. В Приднестровье тем, кто будет вакцинирован от COVID-19, собираются предоставить возможность свободного пересечения границы в период пандемии. Такой вопрос рассматривался на заседании Оперштаба Приднестровья.

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"Ввиду начала проведения в ряде государств вакцинации от COVID-19 представители Республиканского центра гигиены и эпидемиологии полагают возможным разрешить гражданам, прошедшим ее, пересечение границы без установления обязательной двухнедельной самоизоляции", – отметили в штабе.

Главный санитарный врач региона Наталья Берил считает, что такая мера допустима при наличии документа о прохождении полного курса вакцинирования.

На данный момент прорабатывается механизм введения такого послабления, а также сопутствующая система регистрации и контроля.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (43)

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Теги:
вакцинация, вакцина, Приднестровье


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