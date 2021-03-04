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Насколько могут увеличить каникулы школьникам Приднестровья

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33861325/naskolko-mogut-uvelichit-kanikuly-shkolnikam-pridnestrovya.html

Продление каникулярного периода продиктовано ростом количества носителей коронавируса среди школьников.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. В Приднестровье рассматривают вопрос о продлении предстоящего в образовательных учреждениях региона каникулярного периода. С такой инициативой выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба.

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"Он предлагает повторить уже однажды успешно апробированную практику двухнедельного разобщения детских коллективов, учитывая, что увеличивается число носителей коронавируса среди школьников – в большей степени учеников среднего звена", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский считает целесообразным оставить школьников дома с 15 марта по 1 апреля, тем самым погасив вспышку детской инфицированности COVID-19. Окончательное решение будет принято на заседании Оперштаба в следующий четверг.

На сегодняшний день в Приднестровье на карантин закрыто 45 классов и 12 детсадовских групп.

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Теги:
каникулы, школьники, Приднестровье


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