Насколько могут увеличить каникулы школьникам Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. В Приднестровье рассматривают вопрос о продлении предстоящего в образовательных учреждениях региона каникулярного периода. С такой инициативой выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба.

"Он предлагает повторить уже однажды успешно апробированную практику двухнедельного разобщения детских коллективов, учитывая, что увеличивается число носителей коронавируса среди школьников – в большей степени учеников среднего звена", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский считает целесообразным оставить школьников дома с 15 марта по 1 апреля, тем самым погасив вспышку детской инфицированности COVID-19. Окончательное решение будет принято на заседании Оперштаба в следующий четверг.

На сегодняшний день в Приднестровье на карантин закрыто 45 классов и 12 детсадовских групп.

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