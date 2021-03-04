Железнодорожники провели встречу с комиссией по ситуации на ЖДМ

Депутаты парламента и представители рабочих "Железной дороги Молдовы" обсудили ситуацию, которая сложилась на предприятии.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Представители рабочих "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ), которые сегодня вышли на протест в Кишиневе, встретились в парламенте с депутатами, членами специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения предприятия.

Работники ЖДМ рассказали о бедственном положении железнодорожников, многие из которых не получали зарплату уже четыре месяца. Протестующие обратились к депутатам с просьбой принять меры для разрешения сложившейся ситуации и преодоления финансового кризиса на предприятии.

Среди требований протестующих не только немедленная выплата заложенности по заработной плате, но и компенсация убытков, вызванных несвоевременной выплатой денег в 2015-2021 годах.

По итогам дискуссий было принято решение, что на следующей неделе на заседании комиссии будет заслушан директор ЖДМ, который представит актуальную информацию о финансовом положении на дороге. После этого будут определены необходимые шаги для решения проблемы.

Спецкомиссия по рассмотрению ситуации на ЖДМ была сформирована 4 февраля на пленарном заседании парламента.

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