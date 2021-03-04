Санду: прежние протоколы лечения COVID-19 перестали работать

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Врачи жалуются, что в последние недели прежние протоколы лечения перестали работать. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в своем видеообращении к согражданам.

"С начала пандемии мы потеряли более четырех тысяч человек – молодых людей, ушедших слишком рано, бабушек и дедушек, которые больше не смогут воспитывать внуков, жен, которые, находясь в реанимации, так и не узнали о смерти своих мужей, врачей, чье состояние ухудшилось всего за несколько дней, и которые ушли из жизни друг за другом, родственников, с которыми мы не смогли попрощаться, братьев, сестер, хороших друзей, – все мы потеряли кого-то из близких с начала пандемии", – сказала Санду.

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По ее словам, медицинский персонал работает на пределе сил, больницы переполнены, а количество серьезных случаев растет.

"В тяжелом состоянии сейчас находятся свыше 300 человек. Скорее всего, в Молдове появились новые штаммы вируса, которые заразнее и приводят к более серьезным последствиям. Врачи жалуются, что в последние недели прежние протоколы лечения перестали работать", – подчеркнула президент.

Она отметила, что растет число инфицированных COVID-19 среди молодежи и детей.

"Ежедневно в Молдове регистрируется почти 2000 случаев заражений. Две тысячи граждан из нашего окружения. Только вместе мы сможем остановить пандемию", – отметила глава государства.

Санду обратила внимание на то, что защитные меры работают только в том случае, если все их соблюдают. Она подчеркнула, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровье и Минздрав должны основывать свои решения, исходя из четких показателей, а принятые структурами меры необходимо объяснять простым и понятным языком.

"Знаю, эта пандемия кажется бесконечной. Но, к сожалению, опасность еще не миновала. И каждая потерянная жизнь – это трагедия для наших семей. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить распространение этого вируса. Давайте отнесемся к этому серьезно и не позволим, чтобы усилия врачей, меры защиты и процесс вакцинации оказались напрасными", – сказала Санду.

По ее словам, для этого можно сделать четыре простые вещи:

носить маску;

мыть и дезинфицировать руки;

избегать многолюдных мест. Отложите мероприятия с большим количеством людей – еще будет время организовать их, не подвергая опасности жизни окружающих;

сделать прививку, когда придет ваша очередь. Вакцина спасает жизни.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля. Вакцинация от COVID-19 в Молдове началась 2 марта. На первом этапе прививки делают медицинским работникам.

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