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Лаборатория

Новый антирекорд: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (47)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33864584/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 191 тысячу.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1800 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили на пресс-конференции Минздрава в четверг.

Выявлено 8 эпизодов "импорта" инфекции.

Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
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Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 191 197.

За минувшие 24 часа проведено 4780 тестов, при этом повторно – 380.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 69 медработников: 30 врачей, 28 медсестер и 11 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 311 пациентов (в том числе 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 658 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 168 801.
Centrul COVID-19 Chisinau MoldExpo
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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За 24 часа зафиксировано еще 23 летальных исхода, общее число умерших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4049.

Среди скончавшихся – 68-летний хирург из Центра матери и ребенка Валерий Пашкан. За время пандемии в Молдове скончались 92 медработника.  

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (47)

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