Стало известно имя погибшего в Молдове героя-пулеметчика

Поисковики узнали имя пулеметчика, останки которого были обнаружены в ходе поисковой экспедиции в Хынчештском районе на высоте у берега Прута.

История боя на "гвардейской" высоте у села Войнеску Хынчештского района продолжает дополняться новыми подробностями. Благодаря наградам, обнаруженным при одном из найденных в ходе поисковой экспедиции бойцов, поисковикам удалось восстановить детали боя на высоте 124.2 и самое главное – узнать имя героя.

27 августа 1944 года части 209-й гвардейского стрелкового полка преследовали отступавшего к реке Прут противника. В 12 часов дня они были обстреляны из автоматов с господствующих высот и артиллерийским огнем с противоположного берега реки. После артподготовки немцы перешли в контратаку, отбитую воинами-гвардейцами. Спустя полчаса фашисты повторили атаку, которая снова захлебнулась. Подтянув еще 400 человек пехоты, 2 бронетранспортера, с отчаяньем обреченных гитлеровцы бросились в третью контратаку, которая наткнулась на героическое сопротивление. Основной удар немцев пришелся на 3-ю стрелковую роту гвардии старшего лейтенанта Бородина. 25-летний лейтенант Аркадий Бородин лично поднял свою роту в контратаку, отразив натиск врага. Противник оставил на поле боя более 450 солдат и офицеров и был вынужден отступить.

Выдержка из журнала боевых действий 209-го гвардейского стрелкового полка за 27 августа 1944 года.

"…В общей сложности личный состав полка отлично выполнил задачу, нанеся невосполнимый урон противнику. Исключительный героизм проявил командир 3-й стрелковой роты гвардии старший лейтенант Бородин, погибший в этом бою, и весь личный состав роты; пулеметный взвод гвардии лейтенанта Ковалева, погибшего в бою вместе с тремя пулеметными расчетами. Эти люди ни на шаг не отступили назад, несмотря на то, что на них наступало до 600 солдат и офицеров".

Одним из пулеметных расчетов, погибших в бою на высоте 124.2, командовал младший сержант Иван Романович Чередник. Опытный солдат, воевавший с июля 1941 года, он прошел закалку в боях на Юго-Западном фронте, сражался под Сталинградом, вместе со своей дивизией дошел до берегов Прута. В боях за освобождение Украины геройски проявил себя, получил медаль "За отвагу". Медаль, которая спустя 77 лет поможет ему вернуться из небытия.

Свою последнюю награду – орден Отечественной войны II степени – Иван Чередник заслужил, освобождая молдавскую землю.

Выдержка из наградного листа:

"27.08.1944 при разгроме окруженной немецкой группировки у села Кокочены Кишиневской области (Кокочены – хутор, прилегающий к селу Войнеску Хынчештского района, ныне составная часть села Войнеску – прим. А.П.) младший сержант Чередник действовал, не щадя своей жизни. Обозленный враг упорно сопротивлялся, отстреливаясь беспрерывным автоматным огнем. В течение дня 4 раза бросался в контратаку с целью восстановить утерянные рубежи и оттеснить наши подразделения назад. Отважного командира пульрасчета не сломило упорное сопротивление врага и он лично сам из станкового пулемета в упор расстреливал фашистскую нечисть. В этом бою тов. Чередник уничтожил свыше 15 солдат противника и погиб смертью храбрых, не отойдя ни на шаг от занимаемого им рубежа".

© Photo : электронный архив "Память народа" Наградной лист за подвиг, совершенный на молдавской земле

Ивану Череднику было 35 лет. Дома, в Казахстане, его ждала жена, Фекла Ивановна. Согласно спискам безвозвратных потерь личного состава 209-го Абганеровского полка 73-й гвардейской Сталинградской дивизии, младший сержант Чередник значится захороненным на юго-западной окраине села Кокочены.

В настоящее время молдавские поисковики связались с посольством Республики Казахстан в Республике Молдова и казахстанским поисковым объединением "Майдан жолы" с целью розыска родственников младшего сержанта Чередника, призванного из села Троицкое Пресновского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

© Photo : Алексей Петрович Награды гвардии младшего сержанта Ивана Чередника после предварительной очистки в поисковой лаборатории

Сегодня, спустя три четверти века, послевоенные поколения нередко берутся рассуждать о том, за что сражались советские люди во время Великой Отечественной войны. Миллионы судеб, слившихся воедино в огне военного лихолетья, у каждого из них была своя судьба и своя история борьбы.

Мы искренне надеемся, что родные героя Великой Отечественной войны Ивана Романовича Чередника отыщутся и смогут проводить своего солдата в последний путь, даже спустя 76 лет после Победы.

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