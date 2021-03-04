Откроются ли снова филиалы COVID-госпиталей в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. Госпитальная сеть Приднестровья загружена более чем наполовину и в связи с ростом случаев заражения COVID-19 в регионе вновь развернут филиал на базе тираспольского госпиталя ветеранов. Такое решение было озвучено на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

"Он рассчитан на 120 пациентов. В случае необходимости количество коек увеличат до 160", – отметили в штабе.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что и другие лечебные учреждения, ранее задействованные в системе профилактики и лечения COVID-19, должны быть в полной готовности к включению в антикоронавирусную работу.

В Приднестровье на данный момент зарегистрирован 1601 носитель коронавирусной инфекции. Из них 904 проходят лечение в стационарных условиях и только 646 – дома.

С начала пандемии количество выявленных фактов инфицирования COVID-19 среди приднестровцев возросло до 32 143. Зафиксировано 697 летальных случаев (2% от числа заразившихся). Выздоровели 29 845 человек (93% инфицированных).

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