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Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье.

Откроются ли снова филиалы COVID-госпиталей в Приднестровье

© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (47)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33865996/otkroyutsya-li-snova-filialy-covid-gospitaley-v-pridnestrove.html

В регионе растет число инфицированных коронавирусом нового типа, коечный фонд инфекционных больниц активно заполняется.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. Госпитальная сеть Приднестровья загружена более чем наполовину и в связи с ростом случаев заражения COVID-19 в регионе вновь развернут филиал на базе тираспольского госпиталя ветеранов. Такое решение было озвучено на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

"Он рассчитан на 120 пациентов. В случае необходимости количество коек увеличат до 160", – отметили в штабе.

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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что и другие лечебные учреждения, ранее задействованные в системе профилактики и лечения COVID-19, должны быть в полной готовности к включению в антикоронавирусную работу.

В Приднестровье на данный момент зарегистрирован 1601 носитель коронавирусной инфекции. Из них 904 проходят лечение в стационарных условиях и только 646 – дома.

С начала пандемии количество выявленных фактов инфицирования COVID-19 среди приднестровцев возросло до 32 143. Зафиксировано 697 летальных случаев (2% от числа заразившихся). Выздоровели 29 845 человек (93% инфицированных).

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (47)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье


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