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Вакцинация.

Как планируют провести вакцинацию от COVID-19 в Приднестровье

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33866764/kak-planiruyut-provesti-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-v-pridnestrove.html

В Минздраве региона дорабатывают механизм иммунизации против коронавируса, но уже известно, кто получит препарат в первую очередь.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. Вакцинацию жителей Приднестровья от COVID-19 планируется организовать в три этапа. Сначала ее проведут медикам разных специальностей и соцработникам, далее гражданам из группы риска, силовикам и госслужащим, потом остальному населению.

На первом этапе планируется защитить персонал отделений реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также занимающихся лечением инфицированных COVID-19. Впоследствии будут вакцинированы сотрудники амбулаторно-поликлинического звена, скорой помощи, работники стационаров, отделений гемодиализа и переливания крови, диагностических отделений и лабораторий, представители стоматологической службы и аптек, врачи-ординаторы, студенты медицинского профиля и работники Центров гигиены и эпидемиологии.

"На первом этапе также предусмотрена иммунизация персонала закрытых социальных учреждений медико-социального/социального профиля; работников, которые оказывают медицинскую и социальную помощь на дому; сотрудников санаторных, лечебно-оздоровительных учреждений", – отметили в Минздраве.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Какие послабления для привитых от COVID-19 хотят предоставить в Приднестровье
На втором этапе будут делать прививки взрослым старше 60 лет, лицам от 16 до 60 лет с хроническими заболеваниями, для которых COVID представляет высокий риск развития тяжелых форм. Далее вакцинация предусмотрена для сотрудников структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, службы госбезопасности и госорганов, работников пенитенциарной службы и образовательных организаций.

Заключительный этап предполагает иммунизацию категорий, которые не были охвачены на первых этапах, а также работников организованных коллективов. Среди них – специалисты по переработке, распределению и продаже продовольственных продуктов, сотрудники газовых служб; работники организаций водоснабжения и водоотведения, по производству и распределению электроэнергии, по обеспечению лекарственными средствами и медицинским оборудованием, по перевозке людей и грузов, представители СМИ, почтовой и курьерской службы, религиозных объединений.

После полного курса иммунизации, который включает в себя получение двух доз, будут выдавать соответствующий сертификат.

В Приднестровье в ближайшее время прибудет партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения – 1810 доз Astra Zeneca. Есть договоренности и относительно российской вакцины "Спутник V". Ожидается ее поставка в два этапа, всего 70 тысяч доз. Прививать приднестровцев будут исключительно по желанию.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)

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Теги:
вакцинация, вакцина, Приднестровье


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