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Люди и общественный транспорт.

Муниципальные облигации как способ модернизации кишиневской транспортной сети

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33867402/mer-kishineva-sobiraetsya-vypustit-municipalnye-obligacii.html

Вопросы привлечения средств в городскую казну глава столичной администрации обсуждал по видеосвязи, находясь в Бухаресте с официальным визитом.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан принял участие в публичных дискуссиях по проекту модернизации городского троллейбусного парка.

Люди и общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
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Слушания состоялись в режиме онлайн, градоначальник вышел в эфир из Бухареста — он находится в Румынии с официальным визитом.

По словам генерального примара, финансирование проекта по пополнению парка троллейбусов и совершенствованию инфраструктуры будет основано на выпуске муниципальных облигаций.

Это новая для Кишинева инициатива, и за счет эмиссии муниципалитет планирует привлечь около 100 миллионов леев.

"Этот проект является вызовом для Кишинева, но я уверен, что вместе мы сможем заложить основы столь необходимого для столицы процесса", — написал Чебан в соцсетях.

Проект реализуется аналитическим центром Expert-Grup в сотрудничестве с примэрией столицы при поддержке посольства Нидерландов в Молдове.

Новые троллейбусы в троллейбусном парке №1
© Sputnik / Yana Zaharova
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Согласно национальному законодательству, муниципальные облигации являются долговыми инструментами, которые могут быть выпущены органами местного публичного управления. На основе этих ценных бумаг местная администрация может брать займы для получения финансирования, как правило, для капитальных инвестиций.

Такие облигации обычно характеризует гибкость в установлении сроков и условий погашения, доступ к льготам, исключение дополнительных затрат за счет более быстрой реализации проектов. Важным фактором является доступ к безвозмездным ресурсам из европейских и других фондов по развитию, отметил глава городской администрации.

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Теги:
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