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Лебеди.

Необъяснимая гибель десятков лебедей на Днестре

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33867871/neobyasnimaya-gibel-lebedej-na-dnestre-na-vode-nashli-desyatki-ptic.html

По мнению зоологов, птицы могли отравиться нитратами или пестицидами из природного корма, который они находят в реке.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. В Днестре недалеко от села Зозуляны местные жители обнаружили десятки мертвых лебедей, зимовавших в этом регионе.

Главной версией их гибели является отравление, считает главный ветеринарный врач Рыбницкого района Иван Шишков.

Еще одна возможная предположительная причина — инфекционное заболевание, передает слова эксперта местный телеканал ТСВ.

По мнению зоологов, птицы могли отравиться нитратами или пестицидами из природного корма, который они находят в реке. После обильных снегопадов и таяния снежного покрова в Днестр могли попасть и опасные для птиц вещества вместе с талой водой.

Образцы тканей и крови лебедей в настоящее время изучают в специализированной лаборатории в Рыбнице.

В то же время другая стая лебедей, которая обитает на Днестре вблизи села Попенки, чувствует себя хорошо и видимых признаков недомогания у птиц зоологи не отмечают.

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Теги:
экология, Приднестровье


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