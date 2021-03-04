Необъяснимая гибель десятков лебедей на Днестре

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. В Днестре недалеко от села Зозуляны местные жители обнаружили десятки мертвых лебедей, зимовавших в этом регионе.
Главной версией их гибели является отравление, считает главный ветеринарный врач Рыбницкого района Иван Шишков.
Еще одна возможная предположительная причина — инфекционное заболевание, передает слова эксперта местный телеканал ТСВ.
По мнению зоологов, птицы могли отравиться нитратами или пестицидами из природного корма, который они находят в реке. После обильных снегопадов и таяния снежного покрова в Днестр могли попасть и опасные для птиц вещества вместе с талой водой.
Образцы тканей и крови лебедей в настоящее время изучают в специализированной лаборатории в Рыбнице.
В то же время другая стая лебедей, которая обитает на Днестре вблизи села Попенки, чувствует себя хорошо и видимых признаков недомогания у птиц зоологи не отмечают.
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