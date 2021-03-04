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Автомобильный пункт пропуска .

Новые правила въезда в Молдову: кому надо соблюдать карантин

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33868704/vovye-pravila-vezda-v-stranu-karantin-dlya-vsekh.html

Ограничение касается практически всех прибывающих в страну. Исключение сделают для нескольких категорий путешественников

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила новые правила въезда в страну. 

Новое решение вступит в силу 5 марта.

Теперь лица, прибывающие в Молдову, должны заполнить эпидемиологическую карту, а также подписать соглашение о своей ответственности за соблюдение 14 дней режима самоизоляции в установленных местах. В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и заявление об их личной ответственности заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим лицом.

Следующие категории лиц освобождаются карантина, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или лихорадки:

1) дети в возрасте 5 лет и младше;

2) лица, имеющие отрицательный результат теста на COVID-19, выполненный не позднее, чем за 72 часа до посадки. 

3) водители и обслуживающий персонал транспорта, осуществляющего грузоперевозку, а также пассажирский транспорт, где более 9 посадочных мест, в том числе место водителя, экипажи и обслуживающий персонал воздушных судов/кораблей и бригад и обслуживающий персонал поездов.

Примар Кишинева Ион Чебан.
© Sputnik / Yana Zaharova
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4) лица, путешествующие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов).

5) учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, едут учиться в образовательные учреждения в Молдове или за границу, или которые путешествуют для деятельности, связанной с завершением учебы, международных соревнований или олимпиада с предъявлением подтверждающих документов. Исключение также относится к сопровождающему. 

6) лица, путешествующие по служебным причинам, подтвержденные визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом в Молдове.

7) лица, выезжающие за границу в профессиональных интересах и по возвращении в страну, представляют подтверждение о представительстве за границей, выданное от имени юридического лица-резидента в Молдове на основании приглашения или договора, заключенного с экономическим агентом за рубежом, или выданного распоряжения о делегировании государственными учреждениями Молдовы.

Женщина в общественном транспорте
© Photo : Miroslav Rotari
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8) трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также работники предпринимателей из Молдовы из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения.

9) обладатели дипломатических, служебных и специальных паспортов и другие приравненные к ним лица, в том числе члены семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий. аккредитованный в Республике Молдова и / или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи.

10) спортсмены, выезжающие с целью участия в международных спортивных соревнованиях и сборах, а также члены спортивных делегаций или их спутники (родители или законные представители несовершеннолетних детей).

12) лица, вызванные в суд/правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители, подтвержденные подтверждающими документами на этот счет.

13) лица, имеющие подтверждающее свидетельство о введении вакцины COVID-19.

14) лица, которым не разрешен въезд в соседнее государство (Румыния или Украина) через автомобильные переходы, или лица, которым не разрешен выезд из Молдовы или не разрешено вывозить товары.

Люди, находящиеся в режиме самоизоляции/карантина, могут прекратить этот режим после 10-го дня, если они проведут тест на COVID-19 и результат будет отрицательным.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)

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