Молдова первая в Европе получила вакцину через платформу COVAX

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Молдова первая страна в Европе, в которую платформа COVAX отправила вакцину. доставленная партия будет направлена на иммунизацию медперсонала, заявила президент Молдовы Майя Санду во время церемонии передачи груза в Международном кишиневском аэропорту.
"Мы приложим все усилия, чтобы суметь привезти вакцину для как можно большего количества людей, чтобы сохранить их здоровье, и вернуться к нормальной жизни, как можно скорее", – уточнила Санду.
По ее словам, страна получила этот препарат бесплатно, далее COVAX будет его отправлять в другие государства.
"Здесь присутствуют представители некоторых стран ЕС, которые также ждут своей очереди. Хочу поблагодарить всех партнеров, кто финансирует такую помощью Через эту платформу мы получим еще партии вакцины в последующие недели", – добавила президент.
Как добавил представитель платформы COVAX, это событие стало шагом вперед в распространении вакцины и ее большей доступности для населения.
"Молдова приложила много усилий, чтобы сделать этот день возможным, чтобы доставить вакцину в страну. Благодарю всех, кто помогал. Эта пандемия еще будет длиться. Распространение ее очень интенсивно и в опасности как медработники, так и все население", – добавил он.
Представитель платформы COVAX подчеркнул, что вакцина безопасна и она станет спасением, но до того времени, как иммунизацию пройдет все население, нужно продолжать соблюдать меры безопасности.
В официальной церемония передачи вакцины объявлено также участвовали представителей разных дипломатических миссий, специалистов представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Молдове, ЮНИСЕФ, ООН и руководство молдавского Министерства здравоохранения.
На прошлой неделе в Кишинев доставили 21 600 доз вакцины AstraZeneca в качестве помощи от правительства Румынии, это первая часть из обещанных 200 тысяч.
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы также подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
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