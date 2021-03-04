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Прибытие в Молдову партии антиковид-вакцины через платформу COVAX

Молдова первая в Европе получила вакцину через платформу COVAX

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210304/33869151/moldova-pervaya-v-vvrope-poluchila-vaktsinu-cherez-platformu-covax.html

В республику доставлена вторая партия препарата AstraZeneca. На сей раз ее предоставил Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, который объединяет 172 страны.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Молдова первая страна в Европе, в которую платформа COVAX отправила вакцину. доставленная партия будет направлена на иммунизацию медперсонала, заявила президент Молдовы Майя Санду во время церемонии передачи груза в Международном кишиневском аэропорту. 

"Мы приложим все усилия, чтобы суметь привезти вакцину для как можно большего количества людей, чтобы сохранить их здоровье, и вернуться к нормальной жизни, как можно скорее", – уточнила Санду. 

По ее словам, страна получила этот препарат бесплатно, далее COVAX будет его отправлять в другие государства. 

"Здесь присутствуют представители некоторых стран ЕС, которые также ждут своей очереди. Хочу поблагодарить всех партнеров, кто финансирует такую помощью Через эту платформу мы получим еще партии вакцины в последующие недели", – добавила президент. 

Как добавил представитель платформы COVAX, это событие стало шагом вперед в распространении вакцины и ее большей доступности для населения. 

"Молдова приложила много усилий, чтобы сделать этот день возможным, чтобы доставить вакцину в страну. Благодарю всех, кто помогал. Эта пандемия еще будет длиться. Распространение ее очень интенсивно и в опасности как медработники, так и все население", – добавил он. 

Представитель платформы COVAX подчеркнул, что вакцина безопасна и она станет спасением, но до того времени, как иммунизацию пройдет все население, нужно продолжать соблюдать меры безопасности. 

В официальной церемония передачи вакцины объявлено также участвовали представителей разных дипломатических миссий, специалистов представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Молдове, ЮНИСЕФ, ООН и руководство молдавского Министерства здравоохранения. 

Шприц на фоне логотипа Pfizer
© Sputnik / Владимир Трефилов
Санду обозначила сроки поступления в Молдову первых доз вакцины Pfizer
Ранее сообщалось, что всего от международной платформы COVAX ожидается поступление 156 тысяч доз AstraZeneca и 24 570 доз Pfizer/BioNTech.

На прошлой неделе в Кишинев доставили 21 600 доз вакцины AstraZeneca в качестве помощи от правительства Румынии, это первая часть из обещанных 200 тысяч.  

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы также подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)

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