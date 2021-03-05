Додон рассказал, какой вакциной от COVID-19 он готов привиться

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что в республике должны быть зарегистрированы все доступные вакцины. Об этом он заявил в пятницу в рамках своего еженедельного видеоблога.

"Я не специалист в медицине, чтобы давать оценку вакцинам, но считаю, что нужно зарегистрировать все вакцины – и с востока, и с запада. Как вы знаете, на днях был объявлен список из 10 вакцин, которые рекомендованы к использованию в Молдове. Туда включены и американские, и европейские, и российская вакцина "Спутник V", – сказал Додон.

Он полагает, что "все доступные вакцины должны быть зарегистрированы в республике, а дальше пусть каждый гражданин решает". При этом, по его мнению, препараты должны предоставляться бесплатно.

Спикер просит кабмин Молдовы в срочном порядке закупить миллион доз вакцин>>>

"Были разговоры, кто-то из администрации президента говорил, что российская вакцина будет только на коммерческой основе. Я не знаю, откуда такая информация. Думаю, государство Республика Молдова должно сделать все возможное, чтобы вакцины были бесплатными, и у граждан была возможность выбирать. Хочет "Спутник" – пусть прививается "Спутником", хочет Pfizer или что-то еще – пусть прививается другой вакциной. Но это должно быть добровольно и, подчеркну, бесплатно", – отметил лидер социалистов.

На вопрос о том, есть ли средства на закупку вакцины, Додон отметил, что насколько ему известно, из резервного фонда правительства выделен 161 миллион леев.

"Думаю, по меньшей мере половину этой суммы, 60-80 миллионов, можно уже использовать, чтобы начать процедуру закупки. Мы не должны терять время. Нужно скорее начать процедуру закупки, чтобы получить несколько сотен тысяч доз вакцины за несколько недель, максимум месяц", – сказал он.

Додон еще раз отметил: если в Молдову поступит российская вакцина, он готов сделать прививку, чтобы показать всем пример, убедить не бояться.

Также экс-глава государства прокомментировал возможность введения в Молдове нового локдауна.

"Считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить локдауна в Молдове. Это ударит по бизнесу. Если свернуть экономическую деятельность, то это скажется абсолютно на всем – на государственном бюджете, пенсиях, зарплатах и так далее... Порекомендую коллегам из парламента, когда им предстоят дискуссии с правительством, не допускать на этом этапе полного локдауна", – добавил Додон.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova