Новый локдаун в Молдове: куда могут завести страну жесткие ограничения

Чем обернется новый локдаун из-за COVID-19 для имиджа и экономики Молдовы, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Еще раз пережить локдаун – очень плохо, так как это повлияет не только на имидж, но и на судьбу страны. Об этом в комментарии Sputnik Молдова с экономическим экспертом Татьяна Ларюшина.

И.о. главы молдавского правительства Аурелиу Чокой, выступая в эфире одного из местных телеканалов, заявил о том, что в стране может быть введен локдаун, но лишь при условии, что на это пойдут все ветви власти.

"Очень печально, если это произойдет спустя год, несмотря на накопленный опыт и на большую практику других стран мы по-прежнему будем вынуждены, если это произойдет, прибегнуть к локдауну. Это, скорее всего, демонстрирует и подтверждает те проблемы функционирования государственной власти, которые у нас есть", – сказала эксперт.

По ее словам, эти проблемы связаны с очень слабым функционированием институтов власти, то есть институциональный провал, с высоким уровнем коррупции, с отвратительным качеством данных. В эпоху цифрового мира, как считает экономист, это особенно печально.

По словам эксперта, несмотря на то, что Молдова – страна с довольно развитыми информационными технологиями и доступом к интернету, специалисты не смогли систематизировать опыт борьбы других государств с распространением коронавируса и принять точечные, четкие меры ограничения, а постоянно прибегает ко всеобъемлющим запретам.

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"Экономически локдаун приносит большой ущерб не только в настоящий момент, но и в последующем это вызывает ответные реакции, заставляет бизнес принимать какие-то необратимые решения о закрытии или о его переезде в более надежные экономики, где институты функционируют эффективнее и организована защита или существует адекватная социальная поддержка", – отметила Ларюшина.

Как полагает экономист, понятно, что в той цифровой ситуации, в которой оказалась Молдова, качество данных не позволило правительству и Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья принимать правильные решения по поводу технической помощи компаниям, и оно пожертвовало малым бизнесом, пытаясь сохранить конкурентоспособные компании.

По мнению экономиста, вместо введения новых возможных запретов власти должны были бы сосредоточиться на оказании помощи фирмам, которые оказались на грани закрытия, чтобы впоследствии потенциальные налогоплательщики могли бы выполнять свои обязательства перед государством.

Позиция президента

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что дела в стране действительно драматичные.

"Если посмотреть цифры за последние дни по количеству новых случаев и особенно числу смертей, то дела серьезные. Призываю всех к осторожности. Есть новые штаммы вируса, которые появились на территории Молдовы. Они более агрессивные. И это еще больше осложняет ситуацию. До того момента, когда мы вакцинируем достаточное число людей, чтобы остановить эту напасть, очень важно соблюдать все меры гигиены", – сказала Санду.

По ее словам, она не знает, какое решение примет Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. "Мои рекомендации к Комиссии, провести более детальный анализ и четкое объяснение", – отметила глава государства.

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Она выразила надежду, что страна не дойдет до введения полного локдауна.

"Но если цифры не начнут падать, если нам е удастся остановить этот высокий показатель инфицирования, то тогда могут последовать менее приятные решения", – уточнила Санду.

По кому ударит новый возможный локдаун

Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить локдауна в Молдове.

"Это ударит по бизнесу. Если свернуть экономическую деятельность, то это скажется абсолютно на всем – на государственном бюджете, пенсия, зарплатах и так далее... Порекомендую коллегам из парламента, когда им предстоят дискуссии с правительством, не допускать на этом этапе полного локдауна", – добавил Додон.

По словам политического аналитика Романа Михэеша, новые ограничения в рамках провозглашение чрезвычайного положения по всей стране в связи с опасностью распространения COVID-19 в первую очередь сильно ударят по малоимущим слоям населения.

Сейчас, как считает Михэеш, немало тех, кто старается отдать кредиты, взятые на "проедание" в прошлом году, когда ограничения также носили тотальный характер. А многие люди и вовсе остались безработными и сейчас с трудом сводят концы с концами.

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"Ситуация сложилась критическая, локдаун не поможет, нужны другие меры. Я ожидал, что и.о. премьера будет говорить о вакцинации. Все эксперты говорят, что при 70-процентной иммунизации населения эпидемия отступает. А людей просто напугали локдауном. Это – безответственные заявления, надеюсь, парламент и президентура отнесутся критически к его высказываниям", – добавил аналитик.

Эксперт уверен: сейчас в Молдове надо не вводить тотальные ограничения, а заниматься вопросами массовых поставок вакцин в страну и препаратов для лечения коронавируса.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля. Со 2 марта в Молдове началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки делают медицинским работникам.

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