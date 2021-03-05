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Чокой: деньги на закупку миллиона доз вакцины от COVID-19 есть

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (61)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33873618/Chokoy-dengi-na-zakupku-milliona-doz-vaktsiny-ot-COVID-19-est.html

Спикер парламента отметила: важно, чтобы все процедуры были завершены как можно скорее, чтобы начать процесс массовой вакцинации всех категорий граждан.

Прибытие в Молдову партии антиковид-вакцины через платформу COVAX
© Sputnik / Mihai Caraus
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КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная обсудила  в пятницу с исполняющим обязанности премьера Аурелием Чокоем и другими членами временного кабмина вопрос закупки страной вакцины от коронавируса. 

В заседании также приняли участие госсекретарь Минфина Татьяна Иваничкина, госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык, а также советник председателя высшего законодательного органа, экс-министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Чокой сообщил, что определены средства, необходимые для закупки партии вакцины, состоящей примерно из одного миллиона доз. "В ближайшее время начнутся процедуры, необходимые для их прибретения", – сказано в сообщении пресс-службы парламента.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Как отметила Гречаная, очень важно, чтобы все процедуры были завершены в кратчайшие сроки и как можно быстрее начался процесс массовой вакцинации всех категорий граждан. Спикер парламента обратила внимание на необходимость обеспечения прозрачности и соблюдения нормативных требований на всех этапах государственных закупок.

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Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (61)

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