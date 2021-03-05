Видео, фото: "Хотим работать!" – в Кишиневе на митинг вышли десятки людей

"Хотим работать в нашей стране" – под такими лозунгами собрались сначала перед зданием правительства, а потом и администрации президента десятки малых предпринимателей, которые просят власти отменить решение, ограничивающее деятельность в выходные дни.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Десятки малых предпринимателей, которые работают в помещениях торговых центров, вышли на протестную акцию в центре молдавской столицы. Люди просят, чтобы их услышали и предоставили возможность работать в обычном режиме, чтобы содержать свои семьи. Таким образом, манифестанты требуют отменить ограничение на торговлю в ТЦ в выходные дни.

Акция протеста началась у здания правительства. Затем манифестанты переместились к президентскому дворцу.

"Мы живем в двух мирах: мы – те, кто работает – и мир правительства. Летом мы были на грани банкротства, брали кредиты, власть нам не помогала. Мы как могли справлялись. Теперь снова бьют по малому бизнесу. Действия правительства затрагивают 40% деятельности компаний. Мы понимаем, что необходимо бороться с пандемией, но они должны понимать, что бороться с пандемией нужно правильно, а не с помощью рабочих мест", – сказал один из протестующих.

© Sputnik / Mihai Caraus "Хотим равенства, а не дискриминации"

Малые предприниматели утверждают, что у них нет возможности продавать товары, тем более что в рабочие дни покупателей крайне мало.

"Полдня ждем, когда зайдет покупатель. Ситуация очень сложная. Власти должны увидеть, как они борются с пандемией. Мы обанкротились, даже когда нас закрыли на три месяца. Надо бороться с пандемией, а не с людьми, которые работают", – сказала другая протестующая.

© Sputnik / Mihai Caraus "Боритесь с пандемией, а не с рабочими местами"

Манифестанты подчеркивают, что если власти не прислушаются к их требованиям, то протесты продолжатся.

© Sputnik / Mihai Caraus Протест представителей малого бизнеса 5 марта 2021

"Помогите нам сохранить рабочие места. Дайте нам работать, чтобы было на что жить", – сказал один из протестующих.

Манифестанты обратились к президенту с призывом отменить ограничение на деятельность малых предпринимателей, чтобы сохранить бизнес.

К протестующим вышел секретарь главы государства Андрей Спыну.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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