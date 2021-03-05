Школьники Молдовы отравляются на весенние каникулы: когда снова за парту

Каникулы школьников в республике продлили до 15 марта. Учащихся призвали все это время не забывать о мерах профилактики коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В пятницу школьники в Республике Молдова отправляются на весенние каникулы.

Ранее сообщалось, что свободных дней будет всего 4 и дети вернутся за парты во вторник, 9 марта. Но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации весенние каникулы власти решили продлить до 15 марта.

Как отметили в Министерстве культуры, образования и исследований, догонять школьную программу ученики будут с физическим присутствием по индивидуальному графику, установленному администрацией каждого учебного заведения.

В ведомстве призвали школьников соблюдать во время каникул все меры профилактики для защиты от COVID-19.

"Даже если это неудобно, носите маску в людных местах и ​​в общественном транспорте. Даже если это утомительно, чаще мойте руки, особенно после прикосновения к предметам общей необходимости. Даже если кажется невозможным, сохраняйте физическую дистанцию ​​и избегайте людных мест. Воспользуйтесь весенними каникулами, чтобы почитать и провести время со своими близкими - братьями, сестрами, семьей. Для нас важно знать, что вы в безопасности", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также обратились к родителям с призывом уделять детям особое внимание во время праздников.

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Период каникул в 2020-2021 учебном году установлен Министерством образования, культуры и исследований для учащихся начального, среднего и старшего школьного образования. Следующий отдых запланирован на Пасху (1-10 мая).

В учебных заведениях страны обучается более трехсот тысяч детей.

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