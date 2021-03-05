14:08 05 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Пустой класс в школе

Школьники Молдовы отравляются на весенние каникулы: когда снова за парту

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)
133 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33875354/shkolniki-otravlyayutsya-na-vesennie-kanikuly-kogda-snova-za-partu.html

Каникулы школьников в республике продлили до 15 марта. Учащихся призвали все это время не забывать о мерах профилактики коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В пятницу школьники в Республике Молдова отправляются на весенние каникулы.

Ученики начальных классов
© Sputnik / Александр Кряжев
Тысячи родителей подписывают петицию с требованием не закрывать школы

Ранее сообщалось, что свободных дней будет всего 4 и дети вернутся за парты во вторник, 9 марта. Но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации весенние каникулы власти решили продлить до 15 марта.

Как отметили в Министерстве культуры, образования и исследований, догонять школьную программу ученики будут с физическим присутствием по индивидуальному графику, установленному администрацией каждого учебного заведения.

В ведомстве призвали школьников соблюдать во время каникул все меры профилактики для защиты от COVID-19.

"Даже если это неудобно, носите маску в людных местах и ​​в общественном транспорте. Даже если это утомительно, чаще мойте руки, особенно после прикосновения к предметам общей необходимости. Даже если кажется невозможным, сохраняйте физическую дистанцию ​​и избегайте людных мест. Воспользуйтесь весенними каникулами, чтобы почитать и провести время со своими близкими - братьями, сестрами, семьей. Для нас важно знать, что вы в безопасности", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также обратились к родителям с призывом уделять детям особое внимание во время праздников.

Насколько могут увеличить каникулы школьникам Приднестровья>>>

Период каникул в 2020-2021 учебном году установлен Министерством образования, культуры и исследований для учащихся начального, среднего и старшего школьного образования. Следующий отдых запланирован на Пасху (1-10 мая).

В учебных заведениях страны обучается более трехсот тысяч детей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)

По теме

Князева: почему молдавским учителям стало страшно приходить в школу
Педиатр Михай Стратулат раскритиковал решение властей о закрытии школ
Буллинг в школах Молдовы: проблема рассмотрена на парламентской платформе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Европу накрывает третья волна коронавируса
Видео: Европу накрывает третьей волной – коронавирус не отступает
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться