В Приднестровье ждут первую вакцину от COVID-19: откуда она прибудет

Он отметил также, что на основании договоренности с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком сейчас решается вопрос о поставке в Приднестровье российской вакцины "Cпутник V", которая, по словам Красносельского, усилит потенциал региона в борьбе с пандемией.
Скоро в Приднестровье прибудут вакцины от COVID-19 в рамках гуманитарной помощи по линии ВОЗ. Работа в этом направлении еще ведется.
"Хотим работать в нашей стране" – под такими лозунгами собрались сначала перед зданием правительства, а потом и администрации президента десятки малых предпринимателей, которые просят власти отменить решение, ограничивающее деятельность в выходные дни.