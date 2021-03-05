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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

В Приднестровье ждут первую вакцину от COVID-19: откуда она прибудет

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33876865/v-pridnestrove-ozhidayut-pervuyu-vaktsinu-ot-covid-19-otkuda-ona-pribudet.html

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил румынскую сторону и международных партнеров за помощь в борьбе с коронавирусом.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. В Приднестровье в течение дня 5 марта ожидают прибытия первой вакцины от COVID-19 AstraZeneca, которую предоставила Румыния. Партия препарата насчитывает 1810 доз.

"Выражаю признательность румынской стороне и всем международным партнерам, которые помогают нам в период пандемии", - написал в своем телеграм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Очередь в центр вакцинации. Иллюстративное фото
© REUTERS / Hannibal Hanschke/File Photo
В Приднестровье определен порядок распределения российской вакцины от COVID-19
Он отметил также, что на основании договоренности с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком сейчас решается вопрос о поставке в Приднестровье российской вакцины "Cпутник V", которая, по словам Красносельского, усилит потенциал региона в борьбе с пандемией.

Скоро в Приднестровье прибудут вакцины от COVID-19 в рамках гуманитарной помощи по линии ВОЗ. Работа в этом направлении еще ведется.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (66)

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Теги:
вакцина, Приднестровье


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