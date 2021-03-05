Митрополия вводит новые правила ведения служб в храмах

Рекомендации обусловлены спецрежимом, введенным в Молдове Нацкомиссией общественного здоровья, и призваны избежать скопления людей в храмах.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Молдавская митрополия выпустила новые рекомендации по ведению богослужений во время особого режима деятельности, установленного Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19.

Богослужения литургического цикла (вечерня, утреня и божественная литургия) будут совершаться при обязательном ношении защитных масок и соблюдении прихожанами социальной дистанции.

Церкви будут открыты для посещения ежедневно в течение недели, чтобы священники могли ответить на все просьбы верующих относительно исповеди, причастия и чтения молитв. Это позволит избежать скопления людей на богослужениях в субботу и воскресенье.

Также каждый храм должен предоставить прихожанам необходимые средства для гигиены рук (вода, мыло, санитайзеры), а служащие храма обеспечат соблюдение социальной дистанции между присутствующими на богослужениях.

Внутреннее убранство церквей, церковная мебель, подъездные пути и прилегающие территории будут регулярно дезинфицироваться.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля. Со 2 марта в Молдове началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки делают медицинским работникам.

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