Фото: в Молдове горят трава и камыш: о чем просят пожарные

Спасатели ликвидировали несколько пожаров в республике, которые были вызваны возгоранием сухой растительности.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. За минувшие 24 часа спасатели ликвидировали на территории Молдовы пять очагов возгорания сухой травы и камыша. Их вмешательство было необходимо в Костештах Яловенского района, где пламенем были охвачены семь гектаров растительности.

"В Унгенах Фалештского района пожарные потушили горящую траву на площади двух гектаров, а в Лозова Страшенского района из-за возгорания сухой растительности пострадал участок земли площадью 20 гектаров", - отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По данным инспектората, с начала марта пожарные и спасатели ликвидировали 13 случаев возгорания сухой растительности в Кагульском, Хынчештском, Бессарабском, Фалештском, Каушанском, Страшенском районах и муниципии Кишинев. В связи с этим они призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую растительность или мусор.

"В ветреную погоду при плюсовых температурах и низкой влажности любая искра может вызвать большой пожар, - предупреждают специалисты.

Спасатели также просят незамедлительно обращаться в службу 112 в случае, если человек стал свидетелем возгорания сухой травы, для того, чтобы избежать распространения огня на лесные зоны, а также расположенное вблизи жилье.

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