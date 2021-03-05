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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры

На фоне пандемии: как обстоят дела с гриппом и ОРЗ в Приднестровье

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33878510/na-fone-pandemii-kak-obstoyat-dela-s-grippom-i-orz-v-pridnestrove.html

Медики призывают не заниматься самолечением, и в случае проявления первых признаков заболевания обращаться за помощью к специалистам.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Среди всех возрастных групп населения Приднестровья наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями, однако специалисты считают, что ситуация по этим болезням нестабильна.

"Ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей в Приднестровье оценивается как неустойчиво благополучная", – отметили в Минздраве Приднестровья.

За неделю в Приднестровье зарегистрировано 1425 случаев заболеваний верхних дыхательных путей. На предыдущей неделе их было больше – 1859. Показатель заболеваемости составил 306,1 на 100 тысяч населения, что на 23,3% ниже предыдущей недели и в три раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Граффити на тему коронавируса
© AP Photo / Markus Schreiber
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За минувшие семь дней госпитализированы были 235 человек, из них – 60 детей. За это время также подтвердились 52 тяжелых случая инфекций верхних дыхательных путей, 19 из них – у людей старше 65 лет.

За эту неделю были отобраны 18 проб на грипп, однако вирус гриппа не обнаружен, а в одной пробе выявлен аденовирус.

"Лучшей профилактической мерой сейчас является личная гигиена – мытье рук с мылом, влажная уборка и проветривание помещений", – напоминают специалисты.

Они также призывают при повышении температуры, появлении насморка, першении или боли в горле, кашле и слезотечении сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Это особенно важно в период пандемии, подчеркивают медики.

Статистика по коронавирусу нового типа отдельная. За весь период пандемии в Приднестровье выявлено 32 365 фактов инфицирования. Зафиксировано 698 летальных случаев (2% от числа заразившихся). Выздоровели 29 845 человек (93% инфицированных).

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Теги:
ОРЗ, грипп, Приднестровье


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