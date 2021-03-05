Русско-румынская гражданская война в Бессарабии 1918 года: как это было

Пятого марта 1918 года было подписано русско-румынское соглашение "Об очищении Румынией Бессарабии", ставшее одним из основных аргументов в дальнейшем обосновании советского суверенитета над Пруто-Днестровьем.

Премьер-министр Румынии и уроженец Бессарабии Александр Авереску 5 марта 1918 года поставил свою подпись на международном правовом документе, признававшем суверенитет Российской Советской Федерации над Пруто-Днестровским регионом. То было русско-румынское соглашение "Об очищении Румынией Бессарабии", ставшее одним из основных аргументов в дальнейшем обосновании советского суверенитета над Пруто-Днестровьем.

© Public Domain Александр Авереску

Соглашение завершало скоротечную советско-румынскую войну, которая для обеих сторон была гражданской. Ее невозможно представить как классическое вооруженное столкновение двух национальных армий. И русские, и особенно румыны были массово представлены в противостоявших друг другу войсках.

Исходной точкой столкновения стал Февральский переворот в Петрограде. Более чем миллионная группировка российских армий, оборонявшая от германо-австрийских войск восточную часть Румынии, стала стремительно распадаться. Политически неискушенное русское воинство (средний возраст военнослужащих составлял 28 лет, в основной массе они имели очень скромное образование) стало легкой добычей революционной агитации. Нараставший паралич транспортной системы обусловил перебои поставок на фронт продовольствия и даже военных материалов. Стремительная девальвация российских денег негативно сказалась на денежном довольствии военных.

© Public Domain Учения румынской армии

Пришедшие к власти в октябре большевики и вовсе объявили демобилизацию. Это привело к тому, что солдаты целыми подразделениями без всякого плана стали покидать боевые позиции. Солдатские комитеты отстраняли от командования офицеров даже на уровне крупных воинских соединений. Так, на должности командарма 9-й армии генерала Келчевского сменил солдат Сафонов.

Революционные настроения стали распространяться и на подданных румынского короля. Особенно на тех, кто к моменту революции находился на территории Российской империи. А таковых были десятки тысяч – в основном рабочих из эвакуированных предприятий, а также солдат и матросов. Ведь к концу 1916 года германцы и венгры контролировали большую часть этой страны, включая Бухарест.

В Кременчугe наладил производство бухарестский "Apceнал", в поселке Карловка работали орудийные ремонтные мастерские. Одесскую прописку получила крупнейшая румынская верфь "Ферник". Много румынских рабочих трудилось на Луганском патронном заводе. В Херсоне базировался арсенал румынского военного флота. В Николаеве и Одессе располагались стоянки многих румынских военных кораблей. Здесь же обосновались военные госпитали, авиационный парк королевской армии.

Румынские власти даже издавали на территории России для своих эвакуированных соотечественников газеты. В столице Российского Причерноморья Одессе находилась многочисленная группа румынских парламентариев. Планировался переезд в Россию даже королевского двора, но помешали революционные события в Петрограде.

В конце 1917 года основная часть румынских учреждений перешла под контроль большевистского Исполкома Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (РУМЧЕРОД). Тогда же из числа румынских добровольцев стал формироваться Первый румынский морской интернациональный батальон. Правда, служба в этом подразделении щедро вознаграждалась за счет средств, реквизированных у "румынских капиталистов" на территории России.

В январе 1918 года в Одессе возник Румынский военно-революционный комитет. Его целью было перенесение "социалистической революции" на родину. Тогда же началось создание Румынского интернационального батальона имени Либкнехта. Румынский революционный отряд численностью в 500 человек возник в Измаиле. 26 января в бессарабской Новой Килие под красными флагами восстали экипажи 13 румынских военно-речных судов. Местный ревком ни много ни мало, а объявил "священную войну королю и румынской олигархии".

Румынские революционные отряды приняли активное участие в январском вооруженном восстании большевиков и анархистов в Одессе, изгнании из Причерноморья петлюровцев. Затем они были переброшены на Днестр, где на стороне красных обороняли Бендеры от наступавших королевских войск.

Данные просоветские выступления румын были отнюдь не спонтанными. 24 января 1918 года в целях подавления "румынской контрреволюции" большевистским Советом Народных комиссаров была учреждена Верховная автономная коллегия по русско-румынским делам. Местом нахождения коллегии был определен Кишинев. В ее состав вошли представители РУМЧЕРОДа, Бессарабских Советов, Румынской социалистической партии, Молдавской социал-демократической рабочей партии и других лево-радикальных организаций.

На исходе января 1918 года в Бессарабии развернулись боевые столкновения между вооруженными отрядами красных (в том числе румын) и противостоявших им силами Антанты. Ведь начавшаяся 20 января интервенция королевских войск Румынии происходила под нажимом западноевропейских союзников.

Главной целью румынских правительственных войск в тот период было отнюдь не покорение российской провинции, а установление контроля в интересах Антанты над многочисленными военными складами и транспортными сетями Бессарабии. Попутно наносились удары по центрам большевистской власти в регионе.

В своих публичных заявлениях румынские официальные лица и представители Антанты заявляли, что оккупация носит временный характер и не может повлиять на политическое будущее края.

Существуют сведения, что в начале 1918 года Антанта рассматривала проект создания независимой Бессарабии во главе с русским генералом, тогда уже номинальным командующим Румынским фронтом Щербачевым. Однако генерал от данного предложения отказался.

Советская автономная коллегия по русско-румынским делам обосноваться в Кишиневе не успела, так как 26 января губернский центр был занят королевскими войсками. Двумя днями позже они вышли к Днестру в районе Бендер, начались упорные бои за этот город. 5 февраля красные оставили Бельцы, 6 февраля – Измаил и Сороки. Дольше всех интервентам сопротивлялся Аккерман, который был сдан лишь 9 марта.

На левобережье Днестра Советами тем временем формировалась Особая армия Одесского округа. В нее вливались отряды красных, отступавших из Бессарабии, а также добровольческие формирования. Общая численность Одесской армии в начале февраля соответствовала лишь трети дивизии военного времени: 5 – 6 тысяч человек. В Пруто-Днестровье тогда же действовали 4 румынские дивизии. Перевес, таким образом, был явно в пользу королевской армии.

Закрепившиеся в Бессарабии румынские правительственные войска уже стали прощупывать советскую оборону в Приднестровье. Однако в середине февраля крупные силы Красной Армии овладели Киевом и устремились к Днестру. Ленин тогда телеграфировал советскому военачальнику Муравьеву в Киев: "Действуйте как можно энергичнее на Румынском фронте".

19 февраля Муравьев вступил "в главное командование над революционными войсками, действующими против Румынии". На следующий день советские войска перешли через Днестр и нанесли удар по румынам у Бендер, где был разгромлен полк противника. 23 февраля аналогичные действия были предприняты у Рыбницы.

Королевская армия явно не рвалась в бой, румынские солдаты массово сдавались в плен. Амбициозный Муравьев уже планировал наступление на Яссы. Положение королевства становилось критическим, ведь 5 февраля Германия и ее союзники потребовали немедленных переговоров о фактической капитуляции Румынии (с конца 1917 года на фронте действовал режим перемирия).

Дабы не лишиться последнего союзника на Восточном фронте, на помощь Румынии пришла западно-европейская дипломатия. Консулы стран Антанты в Одессе выступили посредниками на переговорах между советской Коллегией по русско-румынским делам и неформальной группой румынских переговорщиков под руководством генерала Крэйничану. К началу переговоров последние были заложниками у своих революционных соотечественников.

Резон советского правительства сесть за стол переговоров с представителями королевства состоял в том, что сразу после взятия красными Киева на Украину вторглись германские и австро-венгерские войска. В таких условиях вести наступление на Яссы было бесперспективно.

В основу соглашения был положен советский проект с поправками королевских переговорщиков. Документ предусматривал выведение румынских войск с территории Бессарабии. Правда, вывод этот должен был произойти не сразу и не полностью: в регионе должен был оставаться 10-тысячный отряд для охраны румынских складов, а также железнодорожных путей. Вместо выводимых королевских дивизий в регион планировалось ввести "русские войска".

Королевство отказывалось от каких-либо действий против Советов. Россия обязалась предоставить Румынии излишки хлеба, находившегося в Бессарабии, возвратить продовольственные склады, образованные союзниками. Отмечалось, что королевство "имеет право закупать в остальной России продукты, нужные для пропитания румынского населения".

Текст был передан в Яссы, где его подписал Авереску, а 9 марта своими подписями соглашение скрепил глава Верховной автономной коллегии, этнический болгарин и румынский подданный Христиан Раковский, а также другие советские чиновники.

2 апреля Верховная коллегия по русско-румынским делам была распущена. Одновременно расформировывались румынские революционные батальоны, создававшиеся для войны с королевством.

Однако Румыния не стала выполнять соглашения по Бессарабии. В тот же день, когда Авереску визировал соглашение с Советами, министр юстиции королевства Константин Аржетояну подписал в Буфте предварительный мирный договор с государствами Центрального блока. По его условиям Румыния покидала Антанту, шла на большие территориальные уступки союзникам Германии, но получала свободу действий в отношении Бессарабии. На территории Пруто-Днестровья королевство обязывалось обеспечить перевозку австро-немецких войск, следовавших на Одессу.

13 марта в Одессу вступили войска Центральных держав, красные отступили сначала в Крым, а затем на Кавказ. Казалось бы, о советско-румынском договоре по Бессарабии королевскому правительству можно было забыть как о малопримечательном инциденте. Но осенью 1918 года Центральный блок капитулировал перед Антантой, а затем рухнула и сама Германская империя, и все договоры военного времени с ней потеряли юридическую силу.

В начале 1919 года Днестр вновь стал линией разграничения Румынии с Российской Советской Федерацией, а затем с Новороссийской областью под контролем армии Деникина, а позже с Советской Украиной в составе РСФСР. Причем как красные, так и белые власти России не признавали эту линию государственной границей и требовали завершения румынской оккупации Бессарабии.

Бухарест с большим трудом смог добиться признания послевоенной Парижской конференцией румынского суверенитета над Бессарабией. Отношение с западными союзниками были омрачены выходом Румынии из состава Антанты. Кроме того, Япония не стала ратифицировать Парижский протокол по Пруто-Днестровью, а значит, он не вступил в законную силу. США же и вовсе не стали присоединяться к этому договору.

Развязка наступила в июне 1940 года, когда советское правительство все же сумело добиться "очищения Румынией Бессарабии", как это было сказано в памятном соглашении 1918 года.

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