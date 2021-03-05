Вернутся ли дети в школу после каникул: что заявили в министерстве

Группа родителей, недовольных возвращением детей к онлайн-обучению, провела протест перед правительством. К ним вышла госсекретарь Министерства образования, чтобы объяснить решение властей.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Многие родители недовольны решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья страны, постановившей перевести учащихся на дистанционное обучение, и призывают открыть школы. К собравшимся на протест перед Домом правительства вышла госсекретарь Министерства образования Наталья Грыу.

"Мы приняли решение продлить каникулы, чтобы никого не ограничивать. После праздников мы хотим вернуться к занятиям с физическим присутствием. Надеемся, что родители поймут. Я не Ванга, чтобы знать, что нас ждет в будущем. Мы выступили с предложением для каждого населенного пункта принять решение о том, закрывать школы или нет, потому что есть районы, где нет ни одного заражения в учебных заведениях. Но окончательное решение принимает комиссия", – заявила госсекретарь Минобразования Наталья Грыу.

© Sputnik / Mihai Caraus Наталья Грыу.

Родители в свою очередь потребовали от министерства конкретных действий и заявили, что правительство ничего не делает для детей в стране. По их мнению, власти не приняли ни одного решения в отношении того, что реально является очагом заражений в стране.

"У нас нет денег на няню, у нас нет бабушек и дедушек, нам не с кем оставить детей. Почему мы должны брать их с собой на работу?" – посетовал один из протестующих.

Напомним, что 26 февраля Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила ужесточить некоторые ограничительные меры в связи с увеличением числа случаев COVID-19. Одним из решений был перевод школьников на онлайн-обучение с 1 по 15 марта.

Таким образом, с 1 марта все учебные заведения в Молдове вернулись на "дистанционку". Затем было принято решение продлить весенние каникулы учащихся – не до 9 марта, а до 15-го.

© Sputnik / Mihai Caraus Протест.

Однако после увеличенных каникул школьникам придется нагонять упущенную программу. Как отметили ранее в министерстве, это будут делать индивидуально с физическим присутствием детей.

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