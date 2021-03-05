Увезли сейф на тачке из банка — во Флорештах ищут грабителей

Взломщики вынесли сейф, в котором находились крупные суммы денег и скрылись. Сейчас их ищет полиция.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В городе Маркулешты Флорештского района охранник учебного заведения сообщил, что ночью обнаружил на территории взломанный металлический сейф и тачку, на которой его привезли.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что сейф был изъят из помещения местного отделения банка.

Следственные мероприятия и записи с камер видеонаблюдения показали, что ночью двое неизвестных, закрыв лица масками и капюшонами, взломали дверь банка ломом и вынесли сейф, в котором хранились 5 тысяч евро, 2 тысячи долларов, 10 тысяч российских рублей, 100 британских фунтов, 110 румынских леев и 225 000 молдавских леев.

Ведется розыск преступников. По закону за совершенное ограбление им грозит до 10 лет лишения свободы.

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