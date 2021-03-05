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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Важно для граждан Молдовы, которые собираются на Украину: что надо знать

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (69)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33879089/vazhno-dlya-grazhdan-moldovy-kotorye-sobirayutsya-na-ukrainu-chto-nado-znat.html

Официальный Киев обновил перечень государств с высоким эпидемиологическим риском: что это значит, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него входит
© Screenshot / МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него входит

Молдова находилась в списке стран "зеленой зоны" с 15 января до 5 февраля. Если по состоянию на 26 февраля Молдова располагалась на 32 месте с показателем в 302 случая на 100 тысяч населения, то уже 5 марта поднялась в этом антирейтинге на 24 строку (378,5 случая на 100 тысяч населения).

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине ранее сообщали, что, согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 года, начиная с 28 сентября иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

Знак Стоп.
Sputnik
Молдова обновила список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

При этом полис должен быть оформлен или украинской страховой компанией, или фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении посольства.

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Альтернатива карантину, как пояснили в дипмиссии, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером +380....).

Скорая помощь
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В то же время иностранные граждане, находящиеся на самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

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"В случае проблемной ситуации просим обращаться в консульский отдел посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или по e-mail: kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по номеру посольства + 38 068 384 2016 (который активен 24/7, в том числе в WhatsApp și Viber)", – уточнили в молдавской дипмиссии.

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Коронавирус в марте 2021 (69)

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