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Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.

Фото: Кишинев отправил Тирасполю вакцины от COVID-19

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (73)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33882638/foto-kishinev-otpravil-tiraspolyu-vaktsiny-ot-covid-19.html

В Приднестровье поступила часть вакцин, которые были предоставлены Румынией Молдове в качестве гуманитарной помощи.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Кишинев отправил в Тирасполь 1810 доз вакцины от COVID-19, которые были переданы Молдове Румынией. На данный момент в республику в качестве гуманитарной помощи от соседнего государства поступило 20 тысяч иммунного препарата.

"Вакцины были переданы представителями профильных национальных учреждений и приняты приднестровскими специалистами медико-санитарной сферы", – рассказали в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Как отметили в ведомстве, вопросы получения вакцины, проведения иммунизации, а также мониторинга реакций на иммунный препарат на первом этапе вакцинации населения на обоих берегах Днестра были центральной темой дискуссий в рамках встреч экспертных групп по здравоохранению от Кишинева и Тирасполя.

  • Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    © Photo : Guvernul Republicii Moldova
  • Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    © Photo : Guvernul Republicii Moldova
  • Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.
    © Photo : Guvernul Republicii Moldova
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кишинев передал Тирасполю первую партию вакцин от COVID-19, поступивших из Румынии.

Также эти вопросы поднимались на учебных курсах, проводимых специалистами из Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а также Национального агентства общественного здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

"Выражаем глубокую признательность и благодарность правительству Румынии за проявленную щедрость и поддержку", – отметил в Бюро.

Ранее признательность румынской стороне и всем международным партнерам, которые помогают региону в период пандемии, высказал в своем Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он также напомнил о том, что на основании договоренности с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком сейчас решается вопрос о поставке в Приднестровье российской вакцины "Cпутник V", которая, по словам Красносельского, усилит потенциал региона в борьбе с пандемией.

Скоро в Приднестровье прибудут также вакцины от COVID-19 в рамках гуманитарной помощи по линии ВОЗ.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Первые более 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (73)

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Теги:
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