Правительство: торговые центры возобновят работу по субботам и воскресеньям

Магазины будут работать в соответствии с положениями Инструкции по профилактике и контролю заражения COVID-19.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия по здравоохранению (НЧКОЗ) одобрила возобновление работы торговых центров по субботам и воскресеньям с соблюдением определенных условий. Таким образом, магазины будут работать в соответствии с положениями Инструкции по профилактике и контролю заражения COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с инструкцией, администрация торговых центров будет обязана следить за здоровьем сотрудников, проводить термометрию каждого посетителя и разрешать им доступ внутрь зданий только в защитных масках. Доступ в магазины будет ограничен для людей с повышенной температурой. Точно так же люди будут допущены в торговые центры из расчета 1 посетитель на 4 квадратных метра свободной торговой площади.

Новые правила деятельности торговых центров ранее обсуждались и были приняты их представителями.

Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здравоохранения будут обеспечивать представление еженедельных отчетов в НЧКОЗ о мерах по предотвращению заражения COVID-19, реализуемых на управляемой административной территории. Меры профилактики будут реализованы также в районах, где установлен "красный" уровень опасности, таких, как:

ограничение передвижения населения и изоляция дома;

запрет массовых собраний, в том числе культурных, научных, художественных, спортивных или развлекательных мероприятий с физическим участием лиц;

предоставление только необходимых (жизненно важных) услуг;

организация дистанционного обучения (онлайн).

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