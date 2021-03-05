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Очень хороший аппарат: оборудование, подаренное Россией, широко используется в Гагаузии.

"Хороший аппарат": оборудование, подаренное Россией, пригодилось Гагаузии

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210305/33885091/khoroshiy-apparat-oborudovanie-podarennoe-russia-prigodilos-gagauzii.html

Врачи молдавской автономии благодарят власти Татарстана за медицинскую аппаратуру, облегчающую проведение операций.

КОМРАТ, 5 мар – Sputnik, Максим Топал. Качество медицинских услуг в районной больнице Чадыр-Лунги значительно выросло, чему рады и врачи, и пациенты. Дело в новом лапароскопическом аппарате, подаренном правительством Татарстана – он уже широко применяется в операционных залах, рассказала Sputnik директор районной больницы Наталья Попазогло.

Она отметила, что возможностями этой единицы оборудования пользуются практически ежедневно.

"В основном это операции по удалению желчного пузыря. Хирургическое вмешательство проводится под наркозом, но с использованием видеолапароскопа брюшная полость пациента не разрезается широко, а лишь точечно. И спустя два-три дня после операции человек выписывается из больницы с минимальными вмешательствами и без швов. Это очень хороший аппарат", – рассказала Наталья Попазогло.

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© Sputnik / Maxim Topal
Очередная партия медоборудования из России передана больницам Гагаузии
Такие операции в Чадыр-Лунгской больнице проводят бесплатно пациентам, обладающим медицинским полисом и направлением от врача.

В конце минувшего года посольство Российской Федерации в Молдове передало властям Гагаузии несколько партий дорогостоящего медицинского оборудования, предоставленных правительством Санкт-Петербурга, властями Татарстана, меценатами.

Среди прибывшей аппаратуры – видеолапароскоп, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, рентген-оборудование и многое другое.

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