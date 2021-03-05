Программа иммунизации: сколько человек уже привили от COVID-19 в Молдове

В республике официально стартовала кампания вакцинации населения от коронавируса. В первую очередь препарат вводят медперсоналу больниц, где лечат COVID-19.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В четвертый день Национальной программы иммунизации вакцину AstraZeneca получили 1217 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Всего вакцинированных в стране - 5066 человек", - отметил источник.

Процесс вакцинации AstraZeneca проходит в два этапа, то есть с введением двух доз. Рекомендуемый интервал между приемами составляет восемь недель, но допускается от 4 до 12 недель.

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком в стране, которому сделали прививку от COVID-19, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Речь идет о заведующем отделения интенсивной терапии РКБ Александре Ботизату.

Первые 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Еще 14 400 доз этой же вакцины доставили в Кишинев 4 марта. Эту партию республика получила первой из стран Европы через платформу по обеспечению доступности вакцин COVAX.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.

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