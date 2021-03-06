Потомки тиверцев до сих пор живут в Молдове

Связь времен не прекращается, бесследно ничто и никуда не исчезает, меняются имена и символы, названия государств, яркий тому пример - история древней Молдавии.

Наш соотечественник Юрий Иванов, проживающий в селе Рышканы на севере Молдовы, считает себя одним из потомков славянского племени толковинов. В качестве доказательства он демонстрирует старинные скрижали, на которых, согласно его дешифровке, записаны деяния его предков.

Согласно "Повести Временных лет", толковины – это другое название хорошо известного племени тиверцы, которые издревле жили в восточной Дакии.

© Sputnik / С. Иванов Эпизод из художественного фильма режиссера Геннадия Васильева "Русь изначальная".

"В лѣто 6415. Иде Олегъ на Грѣкы, Игоря оставивъ Кыевѣ. Поя же множьство варягъ, и словѣнъ, и чюди, и кривичи, и мерю, и поляны, и сѣверо, и деревляны, и радимичи, и хорваты, и дулѣбы, и тиверци, яже суть толковины; си вси звахуться Великая скуфь. И сь сѣми всеми поиде Олегъ на конѣхъ и в кораблѣх, и бѣ числомъ кораблий 2000. И приде къ Цесарюграду…". (Перевод: В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и полян, и северян, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толковины: этих всех называли «Великая скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду (современный Стамбул)…

Земли тиверцев-толковинов простирались от Дуная на западе до Днестра и до реки Буг на востоке, а их города известны до XIV века (городище в Екимауцах?).

© Photo : Евгений Паскарь Реконструкция Тиверского городища IX века в Молдавии

В Лаврентьевской летописи говорится: "… а Оуличи Тиверьци . сѣдѧху бо по Днѣстру . присѣдѧху къ Дунаєви бѣ множьство ихъ . сѣдѧху бо по Днѣстру . или до морѧ . суть гради ихъ . и до сего дн҃е". (Перевод: А Уличи Тиверцы сидели по Днестру или до моря, существуют города их и до сего дня).

В "Баварском географе", документе девятого века, в описании городов и областей к северу от Дуная упоминается о 148 городах неких Attorozi – предположительно, речь идет о тиверцах.

– Юрий, в СМИ, на различных научных конференциях уже не раз упоминалось о вашей семейной реликвии – копиях толковинских летописей. Хотелось бы узнать подробнее о ваших предках и о том, как им удалось сохранить для потомков ценнейшие реликвии.

– Согласно семейному архиву, доставшемуся мне от моего деда, я являюсь потомком толковинов, о которых упоминают русские летописи. Толковины – они же, как сказано в "Повести Временных лет", тиверцы, владели землями в Карпато-Днестровье задолго до основания Молдавского государства. Толковины были жреческим сословием у тиверцев, так же, как, например, брахманы у индусов. Тиверцы не подчинялись киевскому князю – были независимы от него, хотя часто как союзники принимали участие в военных походах, в том числе против Византии.

© Photo : Евгений Паскарь (Репродукция) Отрывок из толковинской летописи о Бобулештском мысе.

Что касается семейного архива, то сохранить удалось лишь небольшую его часть. Архив сильно пострадал в начале 1941 года, когда сюда вошли немецко-румынские военные части. Покойный мой дед Василий Константинович Иванов, который владел архивом, вместе с некоторыми другими жителями села Нагоряны был угнан во время оккупации под Одессу. Видимо, по чьей-то наводке архив был обнаружен румынскими солдатами и сожжен. Но кое-что из архива сохранилось, а какие-то документы даже удалось восстановить моему деду по памяти после возвращения в родное село после войны. Часть архива находится и у моих родственников.

– Уточните, пожалуйста, сколько всего у вас сохранилось текстов и какое количество переведено?

– Всего оценочно архив составляет около сотни листов. Некоторые из них опубликованы в научных и краеведческих журналах. В различных интернет-изданиях уже накопилась большая подборка моих статей с фрагментами дешифровок.

– Могли бы вы привести перевод наиболее интересных, с вашей точки зрения, текстов и разъяснить читателям, о чем идет речь?

– На реке Реут у села Бабулешты находится потрясающе красивый мыс, с которым связаны события конца девятого века, описываемые в толковинских письменах.

© Photo : Евгений Паскарь (Репродукция) Отрывок из толковинской летописи о дарах Олега храму Трояна и церкви Андрея Первозванного.

Именно здесь на берегах в те времена более полноводного Реута была разгромлена речная флотилия киевского князя Олега Вещего. Это событие оценочно произошло около 900-го года новой эры.

В. Васнецов Встреча Олега с кудесником. Фрагмент акварели В. Васнецова.

После поражения киевский князь и великий толковин Твердостан заключают мир. На самом мысе стояли два храма: один – языческий – в честь бога Траяна, а второй – христианский – на месте которого зимовал апостол Андрей Первозванный. В оба храма Олег преподнес дары.

– Вы сотрудничаете с рядом известных историков – каковы результаты этого взаимодействия? Как вообще они относятся к толковинским текстам?

– Наиболее плотно я работаю с известным историком, археологом доктором хабилитат Николаем Дмитриевичем Руссевым.

В конце 2019 года в Белорусском культурном центре состоялась конференция, посвященная восточнославянскому просветителю Франциску Скорине, на тему: "Молдавский след в жизни Георгия Франциска Скорины". Организатор конференции – белорусское посольство.

© Sputnik Белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скорина. Портрет с почтовой миниатюры.

С толковинскими текстами ознакомились специалисты Института истории Молдовы, в том числе Д. Драгнев, академик Ешану, Советова и другие. Их реакцию я бы оценил как удивление – раньше ничего подобного они не встречали. Но никто меня не обвинял в том, что я представил какую-то фальшивку. Были сомнения. Но это естественная реакция.

– Вы упомянули Франциска Скорину. Какие доказательства существуют о его пребывании и смерти в Молдове – ведь, согласно принятой точке зрения, он умер в Праге?

– Я хотел бы сослаться прежде всего на мнение профессора-филолога Ивана Чароты, который утверждает, что ничего в биографии Скорины достаточно точно не известно – только какие-то крупицы. Мы знаем, например, что в 1517 году была издана первая русская библия в Праге, что Скорина защитил докторскую диссертацию в 1512 году в Падуанском университете, некоторые другие факты. Но никаких документов о том, что Скорина умер в 1550 году в Праге, не существует.

© Sputnik / Руслан Кривобок Памятник Франциску Скорине и новое здание Национальной библиотеки в Минске.

Его биография почти полностью белое пятно. Поэтому было создано много мифов о славянском первопечатнике, и особенно в Белоруссии.

Толковинские тексты не противоречат тому, что известно из других источников о Скорине, дополняя сведения о его жизни в Молдове, в том числе в Сучаве и селе Рышканы, где Скорина получил земельные наделы.

Кстати, отец Франциска Скорины Лука был другом и соратником молдавского господаря Стефана Великого, которому представил своего двенадцатилетнего сына в одной из поездок в Молдавию. Именно благодаря Стефану Великому по его протекции Франиск обучался в Италии у самого Леонардо да Винчи.

Господарь Петр Рареш приглашал Франциска Скорину по особым делам в Сучаву. Дочь сербского деспота Иоанна Бранковича Елена Сербская – супруга Петра Рареша – покровительствовала деятельности Скорины, его она рекомендовала в качестве воспитателя будущего русского царя Ивана IV Грозного.

Об этих событиях сообщается в толковинских летописях. На факт пребывания славянского просветителя в Молдавии указывают и найденные в итальянских архивах краткие записи о Скорине, в которых он называется secretaries regis Datie или Daciae – секретарь короля Дакии. Как известно, подобного рода анахронизмы – использование античных названий по отношению к современному периоду написания государством – были обычным делом в шестнадцатом веке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova