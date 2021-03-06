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Масленица в Тирасполе. Архивное фото.

Женский день и Масленица в пандемию: как проведут праздники в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (77)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33867487/8-marta-maslenitsa-v-pandemiyu-kak-v-pridnestrove-namereny-provesti-prazdniki.html

Решение основывается на рекомендациях эпидемиологов относительно организации массовых мероприятий в марте.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik. Торжества по случаю 8 Марта и Масленицы не будут проводиться в Приднестровье в помещениях. Рекомендации Санэпидемстанции региона приняли во внимание на заседании Оперативного штаба.

"Чтобы снизить риски инфицирования COVID-19, праздничные мероприятия необходимо организовывать преимущественно на свежем воздухе, неукоснительно следуя карантинным правилам", – отметили в пресс-службе МВД.

Как подчеркнул глава ведомства и Оперштаба Руслан Мова, соблюдение этих правил возложено на правоохранителей.

"Контроль соблюдения установленных ограничений и проведения санитарных мероприятий в досуговых учреждениях будет продолжен", – отметил он.

Главное блюдо Масленичной недели - блины.
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На широкую Масленицу, которая в этом году выпадает на 14 марта, праздничные мероприятия организуют в Екатерининском парке Тирасполя. На месте новогодней елки установят чучело Масленицы, однако традиционного ритуала ее сожжения не предусмотрено из-за карантинных ограничений. Между тем будет разрешена торговля блинами и прочими гастрономическими изысками.

В этот же день на сценической площадке Екатерининского парка пройдет концерт с участием артистов и творческих коллективов городского управления культуры, который продлится с 16.00 и примерно до 18.30.

Открыл свои двери после карантинного перерыва Дворец Республики в Тирасполе. На его сцене 2 марта уже состоялся концерт "Дыхание весны" Приднестровского государственного хора. На Международный женский день, 8 Марта, также с соблюдением ограничений планируется показ программы "Музыка любви" Государственного симфонического оркестра, а 10 марта – закрытие фестиваля искусств "Мэрцишор" выступлением Приднестровского государственного ансамбля народного танца и народной музыки "Виорика".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (77)

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Теги:
праздники, Приднестровье


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