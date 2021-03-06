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Томограф.

Современный компьютерный томограф появится в Дубоссарах

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33884867/v-dubossarakh-poyavitsya-kompyuternyy-tomograf-gde-ego-razmestyat.html

На данный момент ведется подготовка помещения, где будет установлен аппарат. Специалист, который будет работать на нем, проходит курс обучения.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik. Томограф разместят в Дубоссарской Центральной районной больнице.

"На данный момент подрядные организации выполняют подводку наружного энергоснабжения и внутренние виды работ", - пояснили в районной администрации.

В кабинет, где установят томограф, будет два входа – один из них предназначен для пациентов, которые находятся в "красной зоне".

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Глава администрации района Руслан Чабан подчеркнул, что объем работ большой, и выполняются они в сжатые сроки.

"Задача состоит в том, чтобы полностью подготовить кабинет для установки томографа, чтобы были соблюдены все требования безопасности, чтобы медицинским работникам было комфортно выполнять обследование пациентов", – пояснил он.

Чабан отметил также, что все работы должны быть завершены до конца месяца.

В настоящее время идет также подготовка специалиста для работы на томографе.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (84)

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Теги:
томограф


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