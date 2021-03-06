Современный компьютерный томограф появится в Дубоссарах

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik. Томограф разместят в Дубоссарской Центральной районной больнице.
"На данный момент подрядные организации выполняют подводку наружного энергоснабжения и внутренние виды работ", - пояснили в районной администрации.
В кабинет, где установят томограф, будет два входа – один из них предназначен для пациентов, которые находятся в "красной зоне".
Глава администрации района Руслан Чабан подчеркнул, что объем работ большой, и выполняются они в сжатые сроки.
"Задача состоит в том, чтобы полностью подготовить кабинет для установки томографа, чтобы были соблюдены все требования безопасности, чтобы медицинским работникам было комфортно выполнять обследование пациентов", – пояснил он.
Чабан отметил также, что все работы должны быть завершены до конца месяца.
В настоящее время идет также подготовка специалиста для работы на томографе.
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