Современный компьютерный томограф появится в Дубоссарах

На данный момент ведется подготовка помещения, где будет установлен аппарат. Специалист, который будет работать на нем, проходит курс обучения.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik. Томограф разместят в Дубоссарской Центральной районной больнице.

"На данный момент подрядные организации выполняют подводку наружного энергоснабжения и внутренние виды работ", - пояснили в районной администрации.

В кабинет, где установят томограф, будет два входа – один из них предназначен для пациентов, которые находятся в "красной зоне".

Глава администрации района Руслан Чабан подчеркнул, что объем работ большой, и выполняются они в сжатые сроки.

"Задача состоит в том, чтобы полностью подготовить кабинет для установки томографа, чтобы были соблюдены все требования безопасности, чтобы медицинским работникам было комфортно выполнять обследование пациентов", – пояснил он.

Чабан отметил также, что все работы должны быть завершены до конца месяца.

В настоящее время идет также подготовка специалиста для работы на томографе.

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