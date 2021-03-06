Ленин, ходоки, раввины и… Бессарабия

Спорить в интернете о политике и не только – труд сложный, отнимающий много сил и энергии. Но удержаться от споров удается только избранным. Один из последних поводов для массовых выяснений отношений мы сейчас попытаемся разобрать.

Не так давно в Сети появились многочисленные статьи в соцсетях и блогах – две картины рядом – знаменитое полотно Владимира Серова "Ходоки у В. И. Ленина" (1950) и картина, названная работой Талли Филмуса "Встреча у раввина" (1908). Именно так обозначают создатели сенсации время написания картин.

Сходство не объяснить простым совпадением – позы и положения рук персонажей на картинах идентичны. Из чего делался вывод – Серов перерисовал картину Филмуса. По сути, украл.

У СССР было своеобразное отношение к международному авторскому праву, "плагиатили" и в творчестве, и в технических разработках, однако в данном случае этот плагиат кажется уже перебором, похожим на клептоманию.

Давайте попытаемся разобраться в ситуации. Что нам известно о Талли Филмусе?

Информации в Сети немного, вот что о нем сообщает Википедия.

© Photo : Locals.md Талли Филмус

Нафтули (впоследствии Анатол и Талли) Филмус родился в Атаках в 1903 году в семье Мехла Филмуса и Ховы (Евы) Густовой. У него были старшие сестры Хона (впоследствии Анна Рейнес, 1894-1918), Фейга (в замужестве Зарицкая) и Этл (впоследствии Эттель Либерзон). В 1913 году вместе с семьей перебрался в Филадельфию, где окончил Пенсильванскую академию изящных искусств. В 1927-1929 годах стажировался у Андре Лота в Париже.

Как видим – наш человек, бессарабец.

Первое несоответствие, которое бросается в глаза, – дата 1908 как дата написания полотна "Встреча у раввина". Художник написал эту картину в пять лет? Сложность в понимании ситуации с временем написания картины Филмуса связана с тем, что он очень редко датировал свои работы. И "Встреча у раввина" вполне могла быть написана и после создания идеологически выдержанного полотна Серова. О "реабилитации" Серова как плагиатчика больше всего говорит тот факт, что Филмус уже в 60-е годы ХХ века создал ряд картин с похожим сюжетом и похожими позами персонажей. Тогда получается, что наш бессарабский американец позаимствовал сюжет и фигуры полотна с Ильичом? Возможно. Но и это неточно. На данный момент неизвестно, кто у кого перерисовал картину. Возможно, в будущем это станет понятным.

Но важно еще и другое: Талли Филмус – весьма известный в мире живописец.

Создал художник из Атак замечательные портреты государственных деятелей, самые знаменитые – Элеонора Рузвельт, Майкл Рой, Джордж Забриски и Джонас Солк.

Занимался Талла Филмус и книжной графикой – вместе с великим идишским писателем, Нобелевским лауреатом Исааком Башевисом Зингером они выпустили книгу, в которой Филмус сощдал графические композиции – портрет и жанровые сцены из жизни хасидов – из своего бессарабского детства.

Так что Филмус пускай немного, но и наш художник. А мы не забываем о знаменитых земляках.

По материалам из открытых источников.

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