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Кишинев накануне второго года пандемии.

Самый большой страх жителей Молдовы во время пандемии: что рассказал психолог

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33888718/samyy-bolshoy-strakh-zhiteley-moldovy-vo-vremya-pandemii-chto-rasskazal-psikholog.html

Коронавирусная эпопея наложила сильный отпечаток на настроение граждан республики. Ход событий не дает этому общему состоянию духа пойти по нисходящей.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. В этот период неопределенности опасение заболеть или заразить окружающих поселился внутри людей, отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова психолог Зинаида Грибинча.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова
© Photo : предоставила Зухра Павлова
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На самом деле, по ее словам, чувство страха – естественное проявление, с которым можно справиться.

Дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, хобби – одни из самых распространенных методов, которые могут предотвратить такое состояние или справиться с ним.

В то же время, говорит Грибинча, только четыре процента борязней людей реальны, остальные – мнимые.

"Часто страхи, которые мы испытываем, являются иррациональными и не имеют реальной поддержки. Чрезмерный страх превращается в глубокую тревогу и панику", – подчеркнул психолог.

 Если такое состояние усугубляется, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (76)

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