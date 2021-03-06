Самый большой страх жителей Молдовы во время пандемии: что рассказал психолог

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. В этот период неопределенности опасение заболеть или заразить окружающих поселился внутри людей, отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова психолог Зинаида Грибинча.
На самом деле, по ее словам, чувство страха – естественное проявление, с которым можно справиться.
Дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, хобби – одни из самых распространенных методов, которые могут предотвратить такое состояние или справиться с ним.
В то же время, говорит Грибинча, только четыре процента борязней людей реальны, остальные – мнимые.
"Часто страхи, которые мы испытываем, являются иррациональными и не имеют реальной поддержки. Чрезмерный страх превращается в глубокую тревогу и панику", – подчеркнул психолог.
Если такое состояние усугубляется, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.
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