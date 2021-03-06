Замглавы молдавских пенитенциариев переведен под домашний арест

Прокуратура продолжает расследование по масштабному делу о злоупотреблениях в системе исполнения наказаний.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Заместитель директора Национальной пенитенциарной администрации Сергея Демченко переведен из пенитенциара №16 под домашний арест.

Решение приняла Апелляционная палата Кишинева. По сообщению прессы со ссылкой на заявления адвоката задержанного, причиной перевода стало ухудшение здоровья Демченко.

В понедельник, 15 февраля, прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали на 72 часа заместителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений и провели серию обысков в его доме, автомобиле и служебном кабинете.

Демченко в настоящее время подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

Согласно законодательству, такие преступления наказываются тюремным сроком на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса).

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