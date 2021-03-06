Полиция будет строго следить за соблюдением мер борьбы с COVID-19

В районах, где установлен "красный код" эпидемической опасности, могут быть введены жесткие ограничения, в том числе на передвижение людей.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Полиция предупреждает, что будет строго следить за соблюдением мер противоэпидемической опасности.

По заявлению Генерального инспектората полиции, в районах, в которых объявлен "красный код", могут быть применены строгие ограничения, включая запрет на передвижение людей без необходимости.

Правоохранители ссылаются на правила, введенные в действие Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью (НЧКОЗ).

ограничение передвижения населения и изоляция дома;

запрет массовых собраний, в том числе культурных, научных, художественных, спортивных или развлекательных мероприятий с физическим участием лиц;

предоставление только необходимых (жизненно важных) услуг;

организация дистанционного обучения (онлайн).

Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здравоохранения будут обеспечивать представление еженедельных отчетов в НЧКОЗ о мерах по предотвращению заражения COVID-19, реализуемых на управляемой административной территории. Меры профилактики будут реализованы также в районах, где установлен "красный" уровень опасности, таких как:

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