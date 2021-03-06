16:46 06 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Полиция.

Полиция будет строго следить за соблюдением мер борьбы с COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (80)
18740
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32941322.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33893381/policiya-budet-strogo-sledit-za-soblyudeniem-mer-borby-s-covid-19.html

В районах, где установлен "красный код" эпидемической опасности, могут быть введены жесткие ограничения, в том числе на передвижение людей.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Полиция предупреждает, что будет строго следить за соблюдением мер противоэпидемической опасности.

По заявлению Генерального инспектората полиции, в районах, в которых объявлен "красный код", могут быть применены строгие ограничения, включая запрет на передвижение людей без необходимости.

Правоохранители ссылаются на правила, введенные в действие Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью (НЧКОЗ).

Машина скорой медицинской помощи
© Sputnik / Mihai Caraus
Новый локдаун в Молдове: куда могут завести страну жесткие ограничения
Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здравоохранения будут обеспечивать представление еженедельных отчетов в НЧКОЗ о мерах по предотвращению заражения COVID-19, реализуемых на управляемой административной территории. Меры профилактики будут реализованы также в районах, где установлен "красный" уровень опасности, таких как:

  • ограничение передвижения населения и изоляция дома;
  • запрет массовых собраний, в том числе культурных, научных, художественных, спортивных или развлекательных мероприятий с физическим участием лиц;
  • предоставление только необходимых (жизненно важных) услуг;
  • организация дистанционного обучения (онлайн).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (80)

По теме

Не пустят без справки: ограничения для туристов в Турции
Новые старые ограничения из-за COVID-19: какие запреты действуют в Молдове
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Киркоров спродюсировал песню Гордиенко для Евровидения
Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться