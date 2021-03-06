Полиция будет строго следить за соблюдением мер борьбы с COVID-19

Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здравоохранения будут обеспечивать представление еженедельных отчетов в НЧКОЗ о мерах по предотвращению заражения COVID-19, реализуемых на управляемой административной территории. Меры профилактики будут реализованы также в районах, где установлен "красный" уровень опасности, таких как:
ограничение передвижения населения и изоляция дома;
запрет массовых собраний, в том числе культурных, научных, художественных, спортивных или развлекательных мероприятий с физическим участием лиц;
предоставление только необходимых (жизненно важных) услуг;