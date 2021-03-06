Посольство России поздравляет женщин Молдовы с 8 Марта

Дипломатическая миссия подчеркнула, что представительницы прекрасной половины человечества с каждым годом все активнее участвуют в общественной жизни.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Мужской коллектив посольства России в Республике Молдова тепло поздравил женщин Молдовы с Международным женским днем.

Обращаясь к жительницам нашей страны, российские дипломаты опубликовали в социальных сетях слова признательности и уважения к женщинам.

"Каждый день вы делаете мир лучше и добрее, окружая нас заботой и вниманием. Сегодня на ваших хрупких плечах не только домашний очаг. В современном мире женщины все чаще занимают активную жизненную позицию, участвуя в общественно-политической и социальной жизни. Наряду с этим история знает немало подвигов женщин на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны", — говорится в поздравлении.

В 1975 году, который был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН провозгласил 8 Марта Международным женским днем.

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